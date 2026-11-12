Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: Στις 13,2 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ – Τι λένε οι πολίτες για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία

Στις 13,2 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σύμφωνα με με τα αποτελέσματα της νέας μεγάλης δημοσκόπησης της MARC, που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/11) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες εάν αύριο είχαμε εκλογές; Πώς αξιολογούν το έργο της κυβέρνησης, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης; Ποιον πολιτικό κρίνουν καταλληλότερο ως πρωθυπουργό; Ποιο είναι το κορυφαίο πρόβλημα που απασχολεί την καθημερινότητά τους; Πώς κρίνουν τα φαινόμενα διαφθοράς; Είναι ένα πρόσκαιρο ή ένα διαχρονικό φαινόμενο που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία; Ποιοι θεωρούν ότι ευθύνονται για τους πλειστηριασμούς και τον τρόπο λειτουργίας των FUNDS στη χώρα μας;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, βρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης, ενώ σχολίασε η Σία Κοσιώνη.

Δείτε την δημοσκόπηση:

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 27,2% και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα 14%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11%, η Ελληνική Λύση με 6,2%, το ΚΚΕ με 6,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%, η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 4%, η Συμμαχία Ελλήνων που έχει τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη με 3,7%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, το ΜέΡΑ25 με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη με 1,3% και το άλλο με 3,5%. Στο 9,1% είναι οι αναποφάσιστοι.

Η εκτίμηση ψήφου

Τι λένε οι πολίτες για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία

Σχετικά με το πόσο πιθανό θεωρούν το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, το 63,1% των ερωτηθέντων απαντά «λίγο και καθόλου πιθανό», ενώ το 33,5% απαντά «πολύ ή αρκετά πιθανό».

Η δυσαρέσκεια από τον πολιτικό διάλογο παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με το εντυπωσιακό 83,4% του δείγματος της δημοσκόπησης να δηλώνει «λίγο και καθόλου ικανοποιημένο» από τον πολιτικό διάλογο. Η τοξικότητα αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους της δυσαρέσκειας με την ευθύνη να αποδίδεται σχεδόν εξίσου στην κυβέρνηση και τα ΜΜΕ .

Η δυσαρέσκεια από τον πολιτικό διάλογο παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με το εντυπωσιακό 83,4% του δείγματος της δημοσκόπησης να δηλώνει «λίγο και καθόλου ικανοποιημένο» από τον πολιτικό διάλογο. Η τοξικότητα αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους της δυσαρέσκειας με την ευθύνη να αποδίδεται σχεδόν εξίσου στην κυβέρνηση και τα ΜΜΕ .

Αξιολόγηση της Κυβέρνησης

Το 63,5% την αξιολογεί «αρνητικά» ή «μάλλον αρνητικά» την κυβέρνηση, ενώ το 36% την κρίνει «θετικά» ή «μάλλον θετικά»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται μόνο στους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αρνητική ή μάλλον αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση εκφράζει και το 30% όσων την είχαν ψηφίσει στις εκλογές του 2023.

Ποιο κόμμα κάνει πιο ουσιαστική αντιπολίτευση

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιπολίτευση και η ηγεσία της κεντροαριστεράς.

Η πλειοψηφία δείχνει να πιστεύει πως το ΠΑΣΟΚ ασκεί την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, κερδίζει την ψήφο του συνόλου για την ηγεσία της κεντροαριστεράς, όχι όμως ανάμεσα στους ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται σαν κεντροαριστεροί (Οι οποίοι προτιμούν την Ε.Λ.Α.Σ).

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31%. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 14,7% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,8%.

Η ταυτότητα της έρευνας