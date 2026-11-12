Κόντρα Πιερρακάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή: «Ξοδεύετε στα λόγια χωρίς να πληρώνετε» – «Προστατεύετε τους ολιγάρχες από τα funds»

«Για τη ΝΔ ο δημοσιονομικός χώρος στενεύει όταν προτείνει το ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευση, ενώ διευρύνεται όταν πιέζεται η κυβέρνηση». Αυτή ήταν η φράση του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη, που ανέβασε τους τόνους της αντιπαράθεσης στη Βουλή για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

«Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ανακαλύψει τη συνταγή της πολιτικής ευτυχίας, υπόσχεται χωρίς να υπολογίζει, και ξοδεύει στα λόγια χωρίς να πληρώνει», ισχυρίστηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης απαντώντας στη δέσμη προτάσεων που επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης και αφορούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε στη ΔΕΘ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, επίδομα 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και μηδενισμό του ΦΠΑ στα προϊόντα εμμήνου ρύσεως, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

«Εμείς διαπραγματευόμαστε συνεχώς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρούμε τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο και όσο αυτός αυξάνεται, προσπαθούμε να γυρνάει κάθε ευρώ πίσω στην κοινωνία», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. «Όσο για τα 7 μέτρα – εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ να τα καταθέσετε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να τα συζητήσουμε», επιτέθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, για να προσθέσει: «Να μας πείτε για το κόστος τους, διότι ο χώρος σήμερα είναι 2,2 δισ. ευρώ». «Η οικονομική ανευθυνότητα δεν είναι κοινωνική ευαισθησία. Η γενιά μας το έμαθε με τον πιο δύσκολο τρόπο και καλό θα είναι να μην το επαναλάβουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ανδρουλάκης για 13η σύνταξη και 13ο μισθό

«Θα συμφωνήσω με τον Υπουργό ότι η γενιά μας, με τον πιο επώδυνο τρόπο, έμαθε το κόστος του λαϊκισμού, του πελατειακού κράτους και της διαφθοράς. Με αποτέλεσμα η χώρα μας να μπει στα μνημόνια», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να προσθέσει: «Απλά, κατά μία διαβολική σύμπτωση, το κόμμα που πρωταγωνίστησε σε όλα αυτά τα οποία περιγράφετε είναι το κόμμα που είστε σήμερα Υπουργός. Κατά διαβολική σύμπτωση! Αν θυμάστε!». «Νομίζω, θα συμφωνείτε με αυτά που λέω. Άλλωστε, υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο όπου λέτε τα ίδια που λέω σήμερα. Οπότε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αντιπαρατεθούμε σε αυτό το θέμα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Απαντώντας σημείο προς σημείο στην κριτική του Κυριάκου Πιερρακάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκρουσε την κατηγορία περί «ανέξοδων λόγων» και τον ρώτησε: «Ανέξοδα λόγια ήταν να προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά διατροφής για να στηρίξουμε το εισόδημα και να βελτιώσουμε την αγοραστική δύναμη χιλιάδων φτωχών ανθρώπων; Και να απαντάτε ότι ‘δεν γίνεται, γιατί δεν περνάει στην τιμή, θα τα βάλουν στην τσέπη τους οι επιχειρηματίες’».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέχισε στον ίδιο τόνο λέγοντας: «Ανέξοδα λόγια είναι να λες, πριν από μερικούς μήνες ως Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ότι, ακόμη και αν είχα τα λεφτά να δώσω 13η σύνταξη και 13ο μισθό, δεν θα τα έδινα ποτέ. Εσείς τα είπατε αυτά. Και τώρα κάνετε άλλα».

Κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για την κοστολόγηση της πρώτης δόσης του 13ου μισθού και 13ης σύνταξης μαζί μεικτά κάνοντας λόγο για 500 εκατομμύρια ευρώ. «Από αυτά που έχετε δώσει σήμερα, στο να φτάσουμε στην πρώτη δόση και των δύο, μεικτά παρακαλώ, είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, για 500 εκατομμύρια ευρώ ήμασταν λαϊκιστές και εσείς υπεύθυνοι!», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζοντας στον ίδιο τόνο και απευθυνόμενος στον Κυριάκο Πιερρακάκη είπε: «Και, επειδή θα ρωτήσετε, ‘καλά, και αυτά τα 500 εκατομμύρια, πού θα τα βρείτε;’. Προφανέστατα, δεν θα πάμε ως Λαφαζάνηδες στο νομισματοκοπείο να κόψουμε δραχμές, όπως μας κατηγορήσατε την τελευταία φορά. Άλλα πράγματα θα κόψουμε, κύριε Πιερρακάκη. Τις απευθείας αναθέσεις που δίνετε σωρηδόν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Τα δωράκια στις κατασκευαστικές που κάνετε, για να αγοράζουν μίντια και να σας στηρίζουν με τυφλό τρόπο. Θα κόψουμε το πελατειακό κράτος που βλέπουμε κάθε εβδομάδα ένα σκάνδαλο με πρωταγωνιστές Υπουργούς, Βουλευτές, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και θα προτείνουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Ένα παραγωγικό μοντέλο, που δεν επιτρέπει να πηγαίνουμε μια περιοδεία στην ελληνική ύπαιθρο και να βλέπουμε παντού χέρσα χωράφια».

Πιερρακάκης: «Ο δημοσιονομικός χώρος είναι η τέχνη του εφικτού»

Στους ίδιους υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο ίδιος στηλίτευσε την στάση του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει «όχι» επί της αρχής επί του παρόντος νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Όσο για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μειώσεις φόρων και απόδοσης της 13ης σύνταξης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε: «Για την μείωση του ΦΠΑ ή την 13η σύνταξη κάνω επίκληση στον λαϊκισμό γιατί νομίζετε κάθε πρότασή σας μπορεί να υλοποιηθεί». «Ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι η τέχνη του ευκταίου. Είναι η τέχνη του εφικτού», συμπλήρωσε. «Ως εκ τούτου, έχουμε έναν προϋπολογισμό που προσπαθούμε να τα χωρέσουμε όλα», σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. «Ο λαϊκισμός σας είναι ότι πιστεύετε ότι όλα γίνονται», υπογράμμισε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Τέλος, επειδή διαρκώς επιστρέφετε στο παρελθόν και κάνετε πάλι την ίδια προσωπική αναφορά, έχω να πω ότι το παρελθόν είναι σημαντικό. Η ιστορία όλων των μεγάλων κομμάτων της χώρας μας αξίζει σεβασμό. Όταν κάποιος, όμως, επικαλείται μόνον την ιστορία και το κάνει πάρα πολύ μονότονα και έχει διαρκώς εκεί στραμμένο το βλέμμα του και δεν προσθέτει σε αυτή την ιστορία με την δική του κληρονομια και με τις δικές τους προτάσεις, αυτό δίνει την εντύπωση για εσάς ότι ασχολείστε μόνον με το παρελθόν και ότι δεν έχετε τίποτα άλλο να πείτε. Και νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλό να το αποφύγετε», κατέληξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ανδρουλάκης προς κυβέρνησης: «Είστε μπροστινοί των funds»

Μετά την τελευταία αποστροφή του λόγου του ο Νίκος Ανδρουλάκης άδραξε την ευκαιρία να αντεπιτεθεί υπεραμυνόμενος αφ’ ενός της επιλογής του κόμματός του να ψηφίσει ‘όχι’ επί της αρχής στο παρόν νομοσχέδιο. Στην τριτολογία του ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Ο κ. Πιερρακάκης λέει ότι δεν κατάλαβε γιατί ψηφίσαμε ‘όχι’ επί της αρχής του τελευταίου νομοσχέδιο. Μήπως ξεχάσατε τη ντροπή σας του άρθρου 23; Ξεχάσατε ότι είχατε μέσα άρθρο που έδινε τη δυνατότητα, χωρίς δικαστική απόφαση, να πλειστηριάζεται η περιουσία χιλιάδων δανειοληπτών που είναι σε ομηρία με τις πολιτικές αποφάσεις σας για τα funds και τους servicers; […] Και έχετε θράσος και μας λέτε γιατί ψηφίσαμε κατά επί της αρχής; Γιατί είστε μπροστινοί των funds, γι’ αυτό ψηφίσαμε κατά επί της αρχής».

Ως προς το ζήτημα της κοστολόγησης των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το κόμμα του έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση αλλαγής παραγωγικού μοντέλου και σχολίασε πως «προφανέστατα όταν εσείς κατασπαταλάτε δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και σε ρουσφέτια μεγάλων εταιρειών πολυεθνικών, όταν κάνετε πλάτες στα funds, που θα πάνε τα 80 δισ. ευρώ; Σε αυτούς θα πάνε, στους λίγους. Γι’ αυτό διευρύνονται οι ανισότητες».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι δεν κόστιζε τίποτα στον Προϋπολογισμό, να αποδεχτεί η κυβέρνηση την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τα τιμολόγια στο ρεύμα, και σημείωσε: «Γιατί δεν το κάνατε; Τι προστατεύετε; Τους ολιγάρχες προστατεύετε και την ΔΕΗ, η οποία επί των ημερών σας, τα κέρδη που εμφανίζει είναι τα αδιέξοδα του ελληνικού λαού. Πουλάει σε τιμή φυσικού αερίου την τζάμπα ενέργεια που βγάζει από τα υδροηλεκτρικά και κάνει ρουσφέτια και business και δεν επέτρεψε καν να μπούμε εμείς μέσα και να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους».

«Τα μέτρα που έχουν δημοσιονομικό κόστος, έστω και μικρό, είναι λαϊκισμός, αλλά κι εκείνα που δεν έχουν, αλλά πειράζουν τα κέρδη των ολιγαρχών και αυτά είναι λαϊκισμός. Ε, δε γίνεται και τα δύο κ. Πιερρακάκη. Είναι προφανές ότι δεν ψηφίσατε την τροπολογία γιατί προστατεύετε συγκεκριμένους μεγάλους παίκτες της ενέργειας», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.