Γρηγόρης Δημητριάδης για την κρίση στον Έβρο το 2020: «Οι Ακρίτες μας ήταν οι άγνωστοι ήρωες» -ΒΙΝΤΕΟ

Για τη μεταναστευτική κρίση στον Έβρο το 2020 μίλησε το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ΟΝΝΕΔ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μαζί με την Ομάδα Αλήθειας.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στον επιχειρησιακό συντονισμό και τη διαχείριση της κατάστασης, τόνισε ότι σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης έπαιξε η έγκαιρη πληροφόρηση. Τόνισε ότι υπήρξε εξαιρετική συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή των ανθρώπων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.

«Οι άγνωστοι ήρωες ήταν οι Ακρίτες μας. Οι εθνοφύλακες μας, οι κάτοικοι, άντρες και γυναίκες. Ζήσαμε συγκινητικές στιγμές εκείνες τις μέρες. Το πώς βοηθούσαν τα στρατεύματά μας, τους αστυνομικούς μας, είχαν ανέβει σχεδόν όλες οι διμοιρίες μας πάνω, και ήταν πραγματικά μια στιγμή για την οποία μπορείτε να είστε όλοι εθνικά υπερήφανοι» τόνισε ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την κρίση στον Έβρο:

«Όταν υπηρετείς την πατρίδα και είσαι ένας από τους χειριστές, ένας από τους χειριστές δύσκολων καταστάσεων, όπως ήταν η ιστορία του Έβρου, καλό είναι να σωπαίνεις και να λες λίγα. Μπορώ να πω όμως κάποια πράγματα. Το σημαντικό είναι, καταρχήν, ότι είχαμε έγκαιρη πληροφόρηση.

Έγκαιρη πληροφόρηση σημαίνει προετοιμασία να προλάβεις τα χειρότερα. Το δεύτερο είναι ότι είχαμε την τύχη να έχουμε εξαιρετικούς επιχειρησιακούς, που συνεργάστηκαν και μαζί μου, όπως ήταν τότε στο Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αντώνης Οικονόμου ο γενικός γραμματέας, όπως ήταν στο Δημόσιας Τάξης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Λευτέρης Οικονόμου, και φτιάξαμε μια πολύ κλειστή ομάδα, η οποία μπόρεσε να χειριστεί όλο το επιχειρησιακό.

Εξίσου σημαντικό είναι οι άγνωστοι ήρωες. Ποιοι είναι αυτοί; Οι Ακρίτες μας. Οι εθνοφύλακες μας, οι κάτοικοι, άντρες και γυναίκες. Ζήσαμε συγκινητικές στιγμές εκείνες τις μέρες. Το πώς βοηθούσαν τα στρατεύματά μας, τους αστυνομικούς μας, είχαν ανέβει σχεδόν όλες οι διμοιρίες μας πάνω, και ήταν πραγματικά μια στιγμή για την οποία μπορείτε να είστε όλοι εθνικά υπερήφανοι.

Επίσης, σημαντική στιγμή οι εξαιρετικοί χειρισμοί του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο διπλωματικό πεδίο. Μπόρεσε μέσα σε 2 μέρες, χάρη στην επιρροή του, να στοιχηθεί όλη η Ευρώπη πίσω από το πρόβλημά μας, και νομίζω ότι δώσαμε ένα μήνυμα αποτροπής που είχαμε να το δώσουμε πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν μια από τις κορυφαίες στιγμές.

Και τέλος, και αυτό που θέλω να σας μείνει πάνω απ’ όλα, είναι το εξής: ότι από αυτό μάθαμε. Πάντα θα τύχει κάτι μια πρώτη φορά. Το ζήτημα είναι, και αυτό ζητάς από το κράτος και αυτό ζητάς και από μια κυβέρνηση, να μαθαίνεις να μην ξανασυμβεί. Ε, λοιπόν, μάθαμε. Τι σημαίνει “μάθαμε”; Δείτε πόσα χιλιόμετρα τείχους έχουν φτιαχτεί σήμερα, δείτε πώς έχουν αυξηθεί τα περίπολα. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι μπορώ να σας δώσω βασικούς άξονες: να είστε υπερήφανοι για εκείνες τις μέρες. Όχι για την απόδοση της κυβέρνησης, γιατί μακριά από εμάς να μιλήσουμε στους εαυτούς μας, αλλά για τους κάτοικους της περιοχής».

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ήταν οι βουλευτές Στέλιος Πέτσας, Σοφία Βούλτεψη και Μακάριος Λαζαρίδης, ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, καθώς και πλήθος τοπικών κομματικών στελεχών και μελών της ΟΝΝΕΔ.