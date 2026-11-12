Βουλή: Νομοτεχνική βελτίωση Πιερρακάκη στη ρύθμιση για τη διόρθωση στοιχείων ακινήτων χωρίς πρόστιμα – Εξαιρούνται τράπεζες και servicers

Τραπεζικά ιδρύματα και διαχειριστές πιστώσεων (servicers) εξαιρούνται συνολικά από τη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων ακινήτων χωρίς πρόστιμα. Αυτό ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Σε σχετική νομοτεχνική βελτίωση, την οποία προανήγγειλε, είπε επίσης ότι και όσοι δεν είχαν δηλώσει καθόλου τα ακίνητά τους, θα πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν.

Στην αρχική διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, προβλεπόταν ότι η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων ετών 2014 έως και 2026 για την ορθή απεικόνιση των ακινήτων στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) «θα είχε απαλλαγή φόρου κάθε έτους, των τόκων και των προστίμων που προκύπτουν από τη δήλωση αυτή, έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μ.Ι.Δ.Α.». Αυτή η διάταξη αφορούσε μόνον τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές ακινήτων.

Με τη νομοτεχνική βελτίωση, λοιπόν, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης εντάσσει δια της εξαιρέσεως και τα τραπεζικά συστήματα, όπως και τους servicers. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Για όσους είχαν δηλώσει τα ακίνητά τους, αλλά υπήρχαν αποκλίσεις στα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα, θα δοθεί η δυνατότητα να διορθώσουν τώρα τα στοιχεία τους χωρίς πρόστιμα για τις αποκλίσεις τους, διότι το κράτος δεν είχε, για πολλά χρόνια, τη δυνατότητα να διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία».

«Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε σήμερα στους πολίτες το κόστος μιας αδυναμίας που είχε το ίδιο το Δημόσιο για δεκαετίες. Και μάλιστα σε μια περίοδο, που κάθε ευρώ μετράει για τον οικογενειακό προϋπολογισμό», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. «Υπάρχει όμως μια διαφορά, η οποία πρέπει να βρει την αντανάκλαση της στο σχέδιο νόμου και στο νόμο που θα ψηφίσουμε, η οποία είναι η εξής: Άλλο να δηλώσει κάποιος το ακίνητό του με λιγότερα τετραγωνικά και άλλο να έχει αποκρύψει πλήρως την ύπαρξή του. Όσοι δεν είχαν δηλώσει, λοιπόν καθόλου, τα ακίνητά τους, θα πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν. Γιατί, δεν μπορεί ο συνεπής πολίτης να σηκώνει το βάρος εκείνων που δεν δήλωσαν τίποτα», υπογράμμισε.

Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι «θα εξαιρεθούν επίσης τραπεζικά ιδρύματα και διαχειριστές πιστώσεων συνολικά από το άρθρο. Και να πω εδώ ότι, αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία». Κάλεσε, λοιπόν, τους ιδιοκτήτες «να δηλώσουν ‘τώρα’ τα στοιχεία της περιουσίας τους». «Το κράτος θα δώσει τη δυνατότητα να διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος, αλλά από εδώ και πέρα, οι κανόνες θα είναι αυτοί. Θα ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς άλλη περίοδο χάριτος, χωρίς αστερίσκους» τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.