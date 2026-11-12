Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τέλος ο Κάρικ, αναλαμβάνει ο Ποτσετίνο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε σήμερα, ως αναμενόταν, τη λύση της συνεργασίας της με τον Μάικλ Κάρικ, καθώς η αγγλική ομάδα βρίσκεται πλέον στη ζώνη του υποβιβασμού. Ο 45χρονος Αγγλος τεχνικός δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, αλλά και τα αποδυτήρια της ομάδας και σήμερα ανακοινώθηκε η απόλυση του. Η ανακοίνωση του φημισμένου αγγλικού συλλόγου αναφέρει:

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιβεβαιώνει ότι ο Μάικλ Κάρικ αποχώρησε από τη θέση του πρώτου προπονητή της ανδρικής ομάδας. Ο Μάικλ εντάχθηκε στον σύλλογο τον Ιανουάριο και οδήγησε την ομάδα στην κατάληψη της τρίτης θέσης στην Premier League, κερδίζοντας 12 από τους 17 εναπομείναντες αγώνες της σεζόν 2025/26, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους βαθμούς στο πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.

Έπειτα από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα στην τρέχουσα σεζόν, ο σύλλογος κατέληξε στη δύσκολη απόφαση ότι απαιτούνταν αλλαγή, προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλοδοξίες μας. Ο Μάικλ είναι, και θα παραμείνει για πάντα, ένας θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όπως ακριβώς συνέβαινε και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως παίκτης, έτσι και κατά την επιστροφή του στον σύλλογο, επέδειξε απόλυτη αφοσίωση και επαγγελματισμό. Η ηγετική του παρουσία και τα επιτεύγματά του την περασμένη σεζόν θα μείνουν για καιρό στη μνήμη όλων. Ο σύλλογος προτίθεται να ορίσει μόνιμο διάδοχο το συντομότερο δυνατό».

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026

Ο Μάικλ Κάρικ «πλήρωσε» τη φετινή απογοητευτική αγωνιστική εικόνα των «κόκκινων διαβόλων», οι οποίοι έπειτα από δέκα αγωνιστικές στην Premier League, βρίσκονται εντός της ζώνης του υποβιβασμού με μόλις οκτώ βαθμούς. Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της αγαπημένης του ομάδας τον περασμένο Ιανουάριο, μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ και αφού οδήγησε την ομάδα στην επιστροφή της στο Champions League, στο τέλος της περασμένης σεζόν υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Aναλαμβάνει ο Ποτσετίνο

Η φετινή σεζόν όμως είναι η χειρότερη των τελευταίων δεκαετιών και χθες στο Μονακό κρίθηκε η τύχη του. Ο διευθύνων σύμβουλος, Ομάρ Μπεράντα, και ο διευθυντής, Τζέισον Γουίλκοξ, συναντήθηκαν στο πριγκιπάτο με το αφεντικό των «κόκκινων διαβόλων», Τζέιμς Ράτκλιφ, και αποφάσισαν να προσλάβουν τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο για να τον διαδεχθεί στον πάγκο της ομάδας, ελπίζοντας πως βρήκαν επιτέλους τον άνθρωπο που θα την επαναφέρει στην κορυφή, 13 χρόνια μετά την αποχώρηση του Σερ Αλεξ Φέργκιουσον.

Ο Κάρικ είχε αναλάβει προσωρινά επίσης την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τρεις αγώνες μετά την απόλυση του Σόλσκιερ το 2021, προτού αναλάβει ο Ραλφ Ράνγκνικ. Ως παίκτης αγωνίστηκε στη Γιουνάιτεντ από 2006 μέχρι το 2018, κατακτώντας μεταξύ άλλων πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League. Σήμερα νωρίς το πρωί πήγε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κάρινγκτον, όπου του γνωστοποιήθηκε η απόλυση του και αποχώρησε.

Ο Ποτσετίνο έχει ήδη συμφωνήσει σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες αποδοχές στα 12 εκατ. ευρώ, αλλά ο Αργεντινός κόουτς θα παραμείνει στον πάγκο της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ για τα δύο ματς κόντρα στην Αϊτή (14 και 17/11) για το Nations League της Concacaf (συνομοσπονδία βόρειας, κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής) και μετά θα επιστρέψει στην Αγγλία, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν θα κάνει το ντεμπούτο του στο ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ στο «Ανφιλντ» στις 22 Νοεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνεργασία με τον Ποτσετίνο… άργησε περίπου δέκα χρόνια, καθώς ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον είχε προτείνει την πρόσληψη του το 2016, ξεχωρίζοντας κυρίως την εμπιστοσύνη του στους νεαρούς ποδοσφαιριστές και την αγωνιστική φιλοσοφία του. Ο Αργεντινός κόουτς ξεκίνησε την καριέρα του στην Ισπανία, αναλαμβάνοντας την Εσπανιόλ, στην οποία έμεινε για τρία χρόνια (2009-12), και μετά δούλεψε σε Σαουθάμπτον (2013-14), Τότεναμ (2014-19), Παρί Σεν Ζερμέν (2021-22) και Τσέλσι (2023-24), από την οποία απολύθηκε για να καθήσει στη συνέχεια στον πάγκο της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2024.