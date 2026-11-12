Παγκράτι: Μαθητής «κόλλησε» σε κάγκελα δημοτικού σχολείου – Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

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Την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσε περιστατικό με ανήλικο που είχε εγκλωβιστεί στα κάγκελα δημοτικού σχολείου επι της οδού Σπύρου Μερκούρη στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 14:45 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων προχώρησαν στη διάνοιξη των κάγκελων του σχολείου και τον απεγκλωβισμό του ανήλικου.