Πετιλόν: «Θέλω να ανοίξω έναν συμβουλευτικό χώρο, έχω 4 διπλώματα ψυχολογίας από το Γέιλ» – Τι είπε για τη γυναίκα που τον «έμπλεξε»

Να αφήσει πίσω του την υπόθεση με το κύκλωμα «αχυρανθρώπων» που δρούσε στη Θεσσαλονίκη, θα επιχειρήσει ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, πριν από μερικά 24ωρα.

Ο Ερρίκος Πετιλόν μιλά για το όνειρό του να ανοίξει έναν συμβουλευτικό χώρο για την ψυχική υγεία, ενώ ξεκαθαρίζει ότι η γυναίκα που τον έμπλεξε στο κύκλωμα δεν είναι το πρώην μοντέλο, που ακούγεται.

«Όλοι ανησυχήσαμε που ήμασταν κρατούμενοι. Μόλις αυτό ξεκαθάρισε και έφυγα από το δικαστήριο με περιοριστικούς όρους, άρχισε η ανακούφιση», είπε αρχικά ο ηθοποιός και πρώην μοντέλο στον Alpha.

«Και μόνο που την σκέφτομαι θυμώνω»

Ερωτηθείς για την γυναίκα, που κατηγορεί ότι τον έμπλεξε, λέει: «δεν την θεωρώ, είναι υπεύθυνη. Και μόνο που την σκέφτομαι θυμώνω. Έκλεινε τα κινητά και δεν την έβρισκα. Επί 2,5-3 χρόνια προσπαθούσα να την βρω και ξαφνικά έρχονται εδώ εισαγγελέας και το ελληνικό FBI, σπίτι μου, εγώ τους άνοιξα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι, και τους είπα “παιδιά πάμε”. Δεν ήξερα ότι πήγαινα για κρατούμενος».

Σε άλλη ερώτηση, εάν η γυναίκα στην οποία αναφέρεται είναι ένα πρώην μοντέλο που έχει ακουστεί, ο Ερρίκος Πετιλόν ανέφερε: «Όχι, είναι άλλο πρόσωπο στη δική μου υπόθεση, δεν έχει καμία σχέση με το μοντέλο που έχει ακουστεί, δεν ισχύει».

Αποκάλυψε στη συνέχεια, το μεγάλο του όνειρο. «Σκέφτομαι να φτιάξω το δικό μου μέλλον, δεν έχω καμία διάθεση να παρανομήσω ξανά, δεν θέλω ποτέ να βρεθώ ξανά σε τέτοια θέση. Το μόνο που προσπαθώ εδώ και 2-3 χρόνια που είμαι σε ισορροπία με το διπολικό σύνδρομό μου, είναι να βοηθήσω τον κόσμο με τέσσερα διπλώματα ψυχολογίας από το Γέιλ, που τα έχω στον τοίχο μου και να ανοίξω έναν συμβουλευτικό-θεραπευτικό χώρο για την ψυχική υγεία».

«Αυτό θα μου κάνει το μεγάλο καλό και θα μπορέσω να δώσω πολλά καλά, γιατί ξέρω αυτή την επιστήμη και την κατάσταση», κατέληξε.