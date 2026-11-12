Αλλαγές υφυπουργών στην κυβέρνηση: Σπανάκης στο Ανάπτυξης στη θέση του Τσαβδαρίδη, στο Υγείας ο Βαρτζόπουλος, στο Εσωτερικών ο Λιάκος

«Μίνι ανασχηματισμός» υφυπουργών έγινε στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη τη θέση του οποίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης παίρνει ο Βασίλης Σπανάκης.
Λόγω της μετακίνησης Σπανάκη, στη θέση του στο υπουργείο Εσωτερικών τοποθετείται ο Βαγγέλης Λιάκος.
Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στη θέση του υφυπουργού Υγείας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Η ανακοίνωση Μαρινάκη
Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:
- Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης,
- Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και
- Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.