Αλλαγές υφυπουργών στην κυβέρνηση: Σπανάκης στο Ανάπτυξης στη θέση του Τσαβδαρίδη, στο Υγείας ο Βαρτζόπουλος, στο Εσωτερικών ο Λιάκος

«Μίνι ανασχηματισμός» υφυπουργών πραγματοποιήθηκε στην κυβέρνηση με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Τη θέση του στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης, ενώ στο Υπουργείο Εσωτερικών τοποθετείται ο Βαγγέλης Λιάκος. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο Υπουργείο Υγείας επιστρέφει ως υφυπουργός με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

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Πολιτική

Βασίλης Σπανάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Μίνι ανασχηματισμός» υφυπουργών έγινε στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη τη θέση του οποίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης παίρνει ο Βασίλης Σπανάκης.
  • Λόγω της μετακίνησης Σπανάκη, στη θέση του στο υπουργείο Εσωτερικών τοποθετείται ο Βαγγέλης Λιάκος.
  • Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στη θέση του υφυπουργού Υγείας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Μίνι ανασχηματισμός» υφυπουργών έγινε στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη τη θέση του οποίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης παίρνει ο Βασίλης Σπανάκης.

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Λόγω της μετακίνησης Σπανάκη, στη θέση του στο υπουργείο Εσωτερικών τοποθετείται ο Βαγγέλης Λιάκος.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στη θέση του υφυπουργού Υγείας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

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Η ανακοίνωση Μαρινάκη

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

  • Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης,
  • Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και
  • Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

 

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