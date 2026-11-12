Αλλαγές υφυπουργών στην κυβέρνηση: Σπανάκης στο Ανάπτυξης στη θέση του Τσαβδαρίδη, στο Υγείας ο Βαρτζόπουλος, στο Εσωτερικών ο Λιάκος

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«Μίνι ανασχηματισμός» υφυπουργών έγινε στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη τη θέση του οποίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης παίρνει ο Βασίλης Σπανάκης.

Λόγω της μετακίνησης Σπανάκη, στη θέση του στο υπουργείο Εσωτερικών τοποθετείται ο Βαγγέλης Λιάκος.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στη θέση του υφυπουργού Υγείας, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Η ανακοίνωση Μαρινάκη

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: