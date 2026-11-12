Zoom in: Η γαλλική «Ιθάκη», η παρουσία Τσίπρα σε εκδήλωση με νέους επιχειρηματίες, η μάζωξη του Μαρινάκη στην Κηφισιά και οι μπύρες του Τζιτζικώστα στο Δουβλίνο

Εικόνα «λευκής απεργίας» παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα τα βουλευτικά έδρανα. Το άγχος του σταυρού και η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος έχουν στείλει τους βουλευτές στις εκλογικές τους περιφέρειες, με αποτέλεσμα οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες να αντιμετωπίζονται από ορισμένους ως δευτερεύουσα υποχρέωση. Στην πράξη, η αίθουσα της Ολομέλειας αποκτά ζωή μόνο όταν δίνουν το «παρών» οι πολιτικοί αρχηγοί.

«Η Κηφισιά Ψηλότερα»

Με μεγάλη προσέλευση πολιτών πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή η εκδήλωση «Η Κηφισιά Ψηλότερα», με κεντρικό ομιλητή τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ενόψει της υποψηφιότητάς του στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Οι κάτοικοι της Κηφισιάς γέμισαν την αίθουσα του μουσείου, συμμετέχοντας ενεργά στη συζήτηση μέσω ερωτήσεων. Η συνάντηση αποτέλεσε τη συνέχεια μιας σειράς αντίστοιχων πρωτοβουλιών διαλόγου που ξεκίνησε ο κ. Μαρινάκης πριν από έναν χρόνο, με κοινό παρονομαστή το σύνθημα «Ψηλότερα για όλους» – μια επιλογή που κλείνει και το μάτι στο ύψος του, που ξεπερνά τα δύο μέτρα.

Σε μηνιαία βάση, ο κ. Μαρινάκης διοργανώνει ανοιχτές εκδηλώσεις σε διαφορετικούς Δήμους, προσφέροντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να υποβάλουν απευθείας τα ερωτήματά τους. Από την Αγία Παρασκευή, το Μαρούσι και τα Βριλήσσια, μέχρι το Ψυχικό, το Χαλάνδρι, την Πεντέλη, τη Νέα Ιωνία, τη Νέα Φιλαδέλφεια και τον Παπάγο, οι συναντήσεις αυτές έχουν πλέον καθιερωθεί.

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Η γαλλική «Ιθάκη» του Τσίπρα και η εκδήλωση με νέους επιχειρηματίες

Σε γνωστό ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγγρού βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο Αλέξης Τσίπρας, ως κεντρικός προσκεκλημένος στην εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Κύκλος Νέων Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών -με πρόεδρο τον Πάρη Παπαβασιλείου και μέλη την Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τον επιχειρηματία της εστίασης Γιάννη Σαλπέα και τον επιχειρηματία στον κλάδο του τουρισμού Γιώργο Κωνσταντινίδη (οι τρεις τελευταίοι και τομεάρχες της ΕΛΑΣ). Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τις προοπτικές της νέας γενιάς, με έμφαση στις δεξιότητες, την τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια. Όσο για το παρασκήνιο; Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός δεν έφυγε βιαστικά, αλλά παρέμεινε στον χώρο μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, βγάζοντας φωτογραφίες ακόμη και με Τούρκους επιχειρηματίες που έδωσαν το «παρών».

Εν τω μεταξύ, στα γαλλικά βιβλιοπωλεία ετοιμάζεται να «ταξιδέψει» τον Μάρτιο του 2027 η «Ιθάκη», όπως γνωστοποίησε το εβδομαδιαίο πολιτιστικό περιοδικό Télérama, που ανήκει στον όμιλο της Le Monde. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γαλλικό περιοδικό σημειώνει ότι «ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, επιστρέφει στο εθνικό και διεθνές πολιτικό προσκήνιο. Η επικείμενη έκδοση του βιβλίου του «Ιθάκη» στη Γαλλία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Αντλώντας από τη δική του εμπειρία, στοχεύει να πείσει την Αριστερά να κινητοποιηθεί ενάντια στην ακροδεξιά».

Ο «ινσταγκραμικός» απολογισμός του Παύλου Χρηστίδη

Χίλια ποστ και δώδεκα χρόνια μετά, ο Παύλος Χρηστίδης έκανε τον δικό του «απολογισμό» στο Instagram. Όπως αποκάλυψε, στην αρχή είδε το μέσο με μισό μάτι -όταν η φίλη του, Πέγκυ, του πρότεινε να μπει στον κόσμο του «Insta»- όμως στην πορεία αποδείχθηκε χρήσιμο εργαλείο για να γνωρίσει κόσμο και να αντλήσει ιδέες για κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Όσο για το αν κρύβει «άσους» στο μανίκι; Ο ίδιος φρόντισε να προλάβει κάθε περιέργεια με ένα ΥΓ: «Δεν έχω ούτε μια φωτογραφία στα drafts».

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Το «πεπρωμένο» του Τζιτζικώστα και η… draft μπύρα στην Ιρλανδία

«Πάντα ήξερα ότι το πεπρωμένο σου ήταν να γίνεις Επίτροπος» άκουσε κατά την υποδοχή του στην Ιρλανδία ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος βρέθηκε εκεί με αφορμή τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των υπουργών Τουρισμού της ΕΕ. Σταθμός της επίσκεψής του στο Δουβλίνο ήταν μεταξύ άλλων και η ιστορική συνοικία Temple Bar – μια περιοχή που τη δεκαετία του ’80 γλίτωσε την κατεδάφιση για να γίνει σταθμός λεωφορείων και, χάρη στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μεταμορφώθηκε σε κορυφαίο πολιτιστικό και τουριστικό τοπόσημο της Ιρλανδίας. Εκεί, ο Επίτροπος συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες για τα οφέλη των ευρωπαϊκών πόρων στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, η επίσκεψη είχε και πιο χαλαρές στιγμές: Ο «Τζίτζη» πέρασε το κατώφλι μιας παραδοσιακής ιρλανδικής παμπ, όπου δεν αρκέστηκε στο να δοκιμάσει την τοπική μπύρα, αλλά έδειξε και αξιοσημείωτη δεξιοτεχνία στο σερβίρισμα draft από το βαρέλι.

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«Τελικά είστε κακός υπουργός»

Επίσκεψη από τον δήμαρχο Πάτμου, Νικήτα Τσαμπαλάκη, δέχθηκε στο υπουργείο Υγείας ο Άδωνις Γεωργιάδης, με την ατζέντα να εστιάζει στην προκήρυξη νέων θέσεων στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Ο υπουργός Υγείας φρόντισε να μοιραστεί στιγμιότυπα από τη συνάντηση στα social media, χωρίς να παραλείψει να αφήσει και τη δική του αιχμή προς τους επικριτές του: «Όσο και αν γκρινιάζουν διάφοροι προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ…». Βέβαια, την παράσταση έκλεψε ο δήμαρχος που είπε με εμφανώς χιουμοριστική και ειρωνική διάθεση: «Τελικά είστε κακός υπουργός. Βγήκαν στα social στην Πάτμο… Μας χρυσώσατε το χάπι με μία θέση επιμελητή Α, δεν κάνατε αυτό που μας είπατε στο νησί. Είστε ψεύτης. Τελικά βγάλαμε και θέση επιμελητή Α, και διευθυντή γενικού γιατρού ή παθολόγου, και καρδιολόγου. Δεν το περίμενα από εσάς».