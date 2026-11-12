Συναγερμός στη Γαλλία: Απειλή για βόμβα σε σιδηροδρομικό σταθμό

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το πρωί της Πέμπτης οι αρχές στη βόρεια Γαλλία, έπειτα από συναγερμό που σήμανε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε κομβικό σιδηροδρομικό σταθμό της περιοχής.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το πρωί της Πέμπτης, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έπειτα από απειλή για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλέ-Φρεθούν, στη βόρεια Γαλλία.
Η νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, απηύθυνε σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
#Sécurité #Circulation
⚠️ Une alerte à la bombe est actuellement en cours en gare de Calais-Fréthun. La levée de doute est en cours.
Celle-ci risque d’avoir un impact sur le trafic alentour.
Soyez prudents.
Restez informés sur tout éventuelle évolution de la situation sur les réseaux sociaux de @GroupeSNCF.
— Préfet Pas-de-Calais 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet62) November 12, 2026
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο συγκεκριμένος συναγερμός ενδέχεται να προκαλέσει επιπτώσεις στα δρομολόγια, προειδοποιώντας ουσιαστικά το επιβατικό κοινό για πιθανές διακοπές ή καθυστερήσεις, μεταδίδει η Le Figaro.
Λίγο αργότερα, νεότερη ενημέρωση ήρθε από το περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο TER Hauts-de-France, το οποίο εξυπηρετεί τη γαλλική διοικητική περιφέρεια Ω-ντε-Φρανς στη βόρεια Γαλλία.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το TER ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας του δικτύου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η κυκλοφορία των συρμών έχει ανασταλεί και στις δύο κατευθύνσεις της γραμμής έπειτα από αναφορά για μια εγκαταλελειμμένη αποσκευή στον σταθμό Καλέ-Φρεθούν. Η αποκατάσταση των δρομολογίων αναμένεται γύρω στις 10:30 π.μ.».
🔴 9h45
Axe Calais ↔ Boulogne
La circulation est interrompue dans les deux sens sur la ligne après le signalement d’un bagage oublié en gare de Calais-Fréthun. La reprise du trafic est attendue vers 10h30. https://t.co/R9YSP8rS3U
— TER Hauts-de-France (@TERHDF) November 12, 2026