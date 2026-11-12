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Συναγερμός στη Γαλλία: Απειλή για βόμβα σε σιδηροδρομικό σταθμό

Συναγερμός στη Γαλλία: Απειλή για βόμβα σε σιδηροδρομικό σταθμό

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στη βόρεια Γαλλία το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλέ-Φρεθούν. Η νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί και το σιδηροδρομικό δίκτυο TER Hauts-de-France ανακοίνωσαν τη διακοπή των δρομολογίων και στις δύο κατευθύνσεις.

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Καλέ-Φρεθούν
Πηγή: Wikimedia Commons
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το πρωί της Πέμπτης οι αρχές στη βόρεια Γαλλία, έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλέ-Φρεθούν.
  • Η νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί απηύθυνε σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προειδοποιώντας για πιθανές επιπτώσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
  • Το περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο TER ανακοίνωσε την αναστολή της κυκλοφορίας των συρμών και στις δύο κατευθύνσεις, έπειτα από εντοπισμό εγκαταλελειμμένης αποσκευής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το πρωί της Πέμπτης οι αρχές στη βόρεια Γαλλία, έπειτα από συναγερμό που σήμανε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε κομβικό σιδηροδρομικό σταθμό της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το πρωί της Πέμπτης, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έπειτα από απειλή για βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλέ-Φρεθούν, στη βόρεια Γαλλία.

Η νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, απηύθυνε σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.


Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο συγκεκριμένος συναγερμός ενδέχεται να προκαλέσει επιπτώσεις στα δρομολόγια, προειδοποιώντας ουσιαστικά το επιβατικό κοινό για πιθανές διακοπές ή καθυστερήσεις, μεταδίδει η Le Figaro.

Λίγο αργότερα, νεότερη ενημέρωση ήρθε από το περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο TER Hauts-de-France, το οποίο εξυπηρετεί τη γαλλική διοικητική περιφέρεια Ω-ντε-Φρανς στη βόρεια Γαλλία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το TER ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας του δικτύου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η κυκλοφορία των συρμών έχει ανασταλεί και στις δύο κατευθύνσεις της γραμμής έπειτα από αναφορά για μια εγκαταλελειμμένη αποσκευή στον σταθμό Καλέ-Φρεθούν. Η αποκατάσταση των δρομολογίων αναμένεται γύρω στις 10:30 π.μ.».

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