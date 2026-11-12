Παναγιώτης Φασούλας: «Η διαφάνεια στο μπάσκετ είναι δόγμα για μένα» – Επιστολή σε Βρούτση και Μητσοτάκη

Στον απόηχο του Basketgate, o Παναγιώτης Φασούλας μίλησε το πρωί της Πέμπτης (12/11) για τις εκλογές της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) οι οποίες θα διεξαχθούν στις 20 Δεκεμβρίου, δηλώνοντας ότι θα είναι υποψήφιος «αν και εφόσον υπάρχει αδιάβλητη διαδικασία». Ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής έστειλε σήμερα επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η επιστολή και το αίτημα για τους εκπροσώπους των σωματείων

Όπως εξήγησε μιλώντας στο ΕΡΤnews , το αίτημα είναι να γνωρίζουν οι υποψήφιοι τους εκπροσώπους των σωματείων τουλάχιστον πέντε μέρες πριν τις εκλογές, ώστε να μπορούν να τους πιστοποιήσουν. Ο ίδιος σημείωσε ότι, παρότι οι εκλογές θα γίνουν δια ζώσης, όπως ζητούσε επί μακρόν, και υπάρχει το σύστημα «ΚΟΥΡΟΣ» του Υπουργείου Αθλητισμού, δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο θα πιστοποιείται η ιδιότητα του εκπροσώπου αν αυτή γίνεται γνωστή μόλις την Κυριακή το πρωί.

«Το μπάσκετ δεν έχει περιθώρια πλέον για μια ακόμα κωμικοτραγική διαδικασία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το άθλημα πρέπει να μπει στη φάση της διαφάνειας και να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια. Εκτίμησε ότι η αξιοκρατία και η αξιοπιστία του αθλήματος έχουν χτυπηθεί βάναυσα στο μυαλό των φιλάθλων.

Πρόσκληση στους υποψηφίους την Παρασκευή

Ο κύριος Φασούλας ανακοίνωσε ότι θα βρίσκεται την Παρασκευή στις 12:00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας, στην αίθουσα «Γιώργος Κολοκυθάς», και θα περιμένει να δει αν θέλει κάποιος να συζητήσει. Κάλεσε τους άλλους υποψήφιους, καθώς και προπονητές, αθλητές και την ΕΣΑΚΕ. Όπως είπε, γνωρίζει την άποψη του Παναγιώτη Γιαννάκη για το μπάσκετ, η οποία «λίγο πολύ συγκλίνει» με τη δική του. Η άποψη για το μπάσκετ δεν είναι δόγμα, είπε, ωστόσο η καθαρότητα και η διαφάνεια είναι δόγμα για τον ίδιο.

Η συνάντηση με τον Βρούτση

Για τη χθεσινή συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Βρούτση, ο Παναγιώτης Φασούλας είπε ότι επιβεβαίωσαν τη θέληση να μπει το μπάσκετ γρήγορα στην επόμενη μέρα και ότι ο υπουργός τούς διαβεβαίωσε πως θέλει καθαρή διαδικασία. Άσκησε κριτική στη σημερινή διοίκηση, η οποία, όπως υποστήριξε, θα έπρεπε να εκτελεί χρέη προσωρινής διοίκησης και όχι να προχωρά σε πληρωμές που χρονίζανε. Τόνισε επίσης ότι τα σωματεία λειτουργούν υπό τον φόβο ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί, γι’ αυτό δεν έχουν εκφράσει δημόσια άποψη.

Οι προηγούμενες εκλογές

Ο κύριος Φασούλας υποστήριξε ότι έχει μιλήσει με πολλά σωματεία από όλη την Ελλάδα, παράγοντες και παλιούς αθλητές. Για τις προηγούμενες εκλογές είπε ότι στην πρώτη διαδικασία πήρε 40% και στη δεύτερη 24%, και χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «αστεία». Ανέφερε ότι ο Φάνης Χριστοδούλου, που ήταν υποψήφιος μαζί του την πρώτη φορά, πήρε λιγότερες ψήφους από υπάλληλο δημοτικού γυμναστηρίου σε επαρχιακή πόλη.

Οι προτεραιότητες για την επόμενη μέρα

Ο Παναγιώτης Φασούλας δήλωσε ότι από την επόμενη των εκλογών θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στη διαιτησία, στα οικονομικά της Ομοσπονδίας και προσήλωση στη λύση των οικονομικών προβλημάτων των σωματείων, σε συνεργασία με την Πολιτεία. Έδωσε έμφαση και στον αθλητισμό των νέων, ώστε περισσότεροι γονείς να βάζουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό χωρίς να σκέφτονται ότι χρειάζεται καλός μάνατζερ ή γνωριμίες. «Όταν βλέπετε στημένα παιχνίδια στους σχολικούς αγώνες, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει από πίσω οικονομικό όφελος», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Ομοσπονδία θα επικεντρωθεί στην οικονομική διαφάνεια και στον τρόπο χρηματοδότησης των ομοσπονδιών.