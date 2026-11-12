LIVE UPDATE
Συναγερμός στη Γαλλία: Απειλή για βόμβα σε σιδηροδρομικό σταθμό

Παναγιώτης Φασούλας: «Η διαφάνεια στο μπάσκετ είναι δόγμα για μένα» – Επιστολή σε Βρούτση και Μητσοτάκη

Ο Παναγιώτης Φασούλας ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές της ΕΟΚ στις 20 Δεκεμβρίου υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αδιάβλητης διαδικασίας, αποστέλλοντας επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού με κοινοποίηση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ζητά τη γνωστοποίηση των εκπροσώπων των σωματείων πέντε ημέρες πριν από την ψηφοφορία ώστε να πιστοποιούνται, ενώ απηύθυνε κάλεσμα συνάντησης στους υπόλοιπους υποψηφίους και φορείς του μπάσκετ με βασικό πρόταγμα τη διαφάνεια.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Παναγιώτης Φασούλας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναγιώτης Φασούλας απέστειλε επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας να γνωστοποιηθούν οι εκπρόσωποι των σωματείων τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές της ΕΟΚ.
  • Απηύθυνε πρόσκληση στους άλλους υποψηφίους, καθώς και σε προπονητές και αθλητές, για συνάντηση την Παρασκευή στα γραφεία της Ομοσπονδίας, υπογραμμίζοντας ότι η διαφάνεια είναι δόγμα για τον ίδιο.
  • Δεσμεύτηκε ότι από την επόμενη ημέρα των εκλογών θα υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στη διαιτησία και στα οικονομικά της Ομοσπονδίας, με παράλληλη εστίαση στην επίλυση των οικονομικών προβλημάτων των σωματείων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στον απόηχο του Basketgate, o Παναγιώτης Φασούλας μίλησε το πρωί της Πέμπτης (12/11) για τις εκλογές της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) οι οποίες θα διεξαχθούν στις 20 Δεκεμβρίου, δηλώνοντας ότι θα είναι υποψήφιος «αν και εφόσον υπάρχει αδιάβλητη διαδικασία». Ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής έστειλε σήμερα επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παναγιώτης Φασούλας: «Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές της ΕΟΚ, χωρίς να είναι αυτοσκοπός η Προεδρία»

Η επιστολή και το αίτημα για τους εκπροσώπους των σωματείων

Όπως εξήγησε μιλώντας στο ΕΡΤnews , το αίτημα είναι να γνωρίζουν οι υποψήφιοι τους εκπροσώπους των σωματείων τουλάχιστον πέντε μέρες πριν τις εκλογές, ώστε να μπορούν να τους πιστοποιήσουν. Ο ίδιος σημείωσε ότι, παρότι οι εκλογές θα γίνουν δια ζώσης, όπως ζητούσε επί μακρόν, και υπάρχει το σύστημα «ΚΟΥΡΟΣ» του Υπουργείου Αθλητισμού, δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο θα πιστοποιείται η ιδιότητα του εκπροσώπου αν αυτή γίνεται γνωστή μόλις την Κυριακή το πρωί.

«Το μπάσκετ δεν έχει περιθώρια πλέον για μια ακόμα κωμικοτραγική διαδικασία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το άθλημα πρέπει να μπει στη φάση της διαφάνειας και να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια. Εκτίμησε ότι η αξιοκρατία και η αξιοπιστία του αθλήματος έχουν χτυπηθεί βάναυσα στο μυαλό των φιλάθλων.

Φασούλας: «Η σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ είναι συνέχεια του καθεστώτος Λιόλιου»

Πρόσκληση στους υποψηφίους την Παρασκευή

Ο κύριος Φασούλας ανακοίνωσε ότι θα βρίσκεται την Παρασκευή στις 12:00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας, στην αίθουσα «Γιώργος Κολοκυθάς», και θα περιμένει να δει αν θέλει κάποιος να συζητήσει. Κάλεσε τους άλλους υποψήφιους, καθώς και προπονητές, αθλητές και την ΕΣΑΚΕ. Όπως είπε, γνωρίζει την άποψη του Παναγιώτη Γιαννάκη για το μπάσκετ, η οποία «λίγο πολύ συγκλίνει» με τη δική του. Η άποψη για το μπάσκετ δεν είναι δόγμα, είπε, ωστόσο η καθαρότητα και η διαφάνεια είναι δόγμα για τον ίδιο.

Η συνάντηση με τον Βρούτση

Για τη χθεσινή συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Βρούτση, ο Παναγιώτης Φασούλας είπε ότι επιβεβαίωσαν τη θέληση να μπει το μπάσκετ γρήγορα στην επόμενη μέρα και ότι ο υπουργός τούς διαβεβαίωσε πως θέλει καθαρή διαδικασία. Άσκησε κριτική στη σημερινή διοίκηση, η οποία, όπως υποστήριξε, θα έπρεπε να εκτελεί χρέη προσωρινής διοίκησης και όχι να προχωρά σε πληρωμές που χρονίζανε. Τόνισε επίσης ότι τα σωματεία λειτουργούν υπό τον φόβο ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί, γι’ αυτό δεν έχουν εκφράσει δημόσια άποψη.

Η θρυλική «αράχνη» του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Φασούλας για το Basketgate: «Είχα προειδοποιήσει από καιρό για όσα γίνονταν στην ΕΟΚ»

 

Οι προηγούμενες εκλογές

Ο κύριος Φασούλας υποστήριξε ότι έχει μιλήσει με πολλά σωματεία από όλη την Ελλάδα, παράγοντες και παλιούς αθλητές. Για τις προηγούμενες εκλογές είπε ότι στην πρώτη διαδικασία πήρε 40% και στη δεύτερη 24%, και χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «αστεία». Ανέφερε ότι ο Φάνης Χριστοδούλου, που ήταν υποψήφιος μαζί του την πρώτη φορά, πήρε λιγότερες ψήφους από υπάλληλο δημοτικού γυμναστηρίου σε επαρχιακή πόλη.

Οι προτεραιότητες για την επόμενη μέρα

Ο Παναγιώτης Φασούλας δήλωσε ότι από την επόμενη των εκλογών θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στη διαιτησία, στα οικονομικά της Ομοσπονδίας και προσήλωση στη λύση των οικονομικών προβλημάτων των σωματείων, σε συνεργασία με την Πολιτεία. Έδωσε έμφαση και στον αθλητισμό των νέων, ώστε περισσότεροι γονείς να βάζουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό χωρίς να σκέφτονται ότι χρειάζεται καλός μάνατζερ ή γνωριμίες. «Όταν βλέπετε στημένα παιχνίδια στους σχολικούς αγώνες, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει από πίσω οικονομικό όφελος», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Ομοσπονδία θα επικεντρωθεί στην οικονομική διαφάνεια και στον τρόπο χρηματοδότησης των ομοσπονδιών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ