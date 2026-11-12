Μενίδι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο, λόγω εργασιών στις Λεωφόρους Καραμανλή και Θρακομακεδόνων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα Πέμπτη (12/11) και θα ισχύσουν και αύριο Παρασκευή (13/11), στις Λεωφόρους Καραμανλή και Θρακομακεδόνων στο Μενίδι.
Συγκεκριμένα, λόγω εκτέλεσης εργασιών καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα κάτωθι οδικά τμήματα περιοχής Δήμου Αχαρνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ως εξής:
- Επί της Λεωφ. Καραμανλή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χρ. Νέζερ και Πάρνηθος.
Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:
Α. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάρνηθα:
- Για τα επιβατικά αυτοκίνητα: Οδός Καραμανλή – αριστερά Χρ. Νέζερ – δεξιά Θρακομακεδόνων – δεξιά Πάρνηθος.
- Για τα φορτηγά αυτοκίνητα: Οδός Καραμανλή – δεξιά Μόλας – αριστερά Ευρώτα – δεξιά Θρακομακεδόνων – αριστερά Μπόσκιζας – αριστερά Πάρνηθος.
Β. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα:
- Για όλα τα οχήματα: Οδός Πάρνηθος – αριστερά Θρακομακεδόνων – δεξιά Χρ. Νέζερ – δεξιά Καραμανλή.
- Επί της Λεωφ. Θρακομακεδόνων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόσκιζας και Χρ. Νέζερ.
- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:
Α. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Αχαρνών:
Οδός Θρακομακεδόνων – δεξιά Μπόσκιζα – αριστερά Πάρνηθος – δεξιά Θρακομακεδόνων.
Β. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θρακομακεδόνες:
Μέσω της οδού Πάρνηθος – δεξιά Μπόσκιζας – αριστερά Θρακομακεδόνων.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.