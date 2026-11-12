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Μενίδι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο, λόγω εργασιών στις Λεωφόρους Καραμανλή και Θρακομακεδόνων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας τίθενται σε ισχύ την Πέμπτη (12/11) και την Παρασκευή (13/11) στις Λεωφόρους Καραμανλή και Θρακομακεδόνων στον Δήμο Αχαρνών, λόγω 24ωρων εργασιών. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω καθορισμένων παρακαμπτήριων οδών ανά ρεύμα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν την υπάρχουσα σήμανση.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα Πέμπτη (12/11) και θα ισχύσουν και αύριο Παρασκευή (13/11), στις Λεωφόρους Καραμανλή και Θρακομακεδόνων στο Μενίδι.
  • Λόγω εκτέλεσης εργασιών καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, πραγματοποιείται προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα σε τμήματα των εν λόγω λεωφόρων.
  • Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα Πέμπτη (12/11) και θα ισχύσουν και αύριο Παρασκευή (13/11), στις Λεωφόρους Καραμανλή και Θρακομακεδόνων στο Μενίδι.

Συγκεκριμένα, λόγω εκτέλεσης εργασιών καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα κάτωθι οδικά τμήματα περιοχής Δήμου Αχαρνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ως εξής:

  • Επί της Λεωφ. Καραμανλή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χρ. Νέζερ και Πάρνηθος.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Α.  Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάρνηθα:

  • Για τα επιβατικά αυτοκίνητα: Οδός Καραμανλή – αριστερά Χρ. Νέζερ – δεξιά Θρακομακεδόνων – δεξιά Πάρνηθος.
  • Για τα φορτηγά αυτοκίνητα: Οδός Καραμανλή – δεξιά Μόλας – αριστερά Ευρώτα – δεξιά Θρακομακεδόνων – αριστερά Μπόσκιζας – αριστερά Πάρνηθος.

Β.  Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα:

  • Για όλα τα οχήματα: Οδός Πάρνηθος – αριστερά Θρακομακεδόνων – δεξιά Χρ. Νέζερ – δεξιά Καραμανλή.
  • Επί της Λεωφ. Θρακομακεδόνων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόσκιζας και Χρ. Νέζερ.
  • Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Α.  Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Αχαρνών:

Οδός Θρακομακεδόνων – δεξιά Μπόσκιζα – αριστερά Πάρνηθος – δεξιά Θρακομακεδόνων.

Β.  Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θρακομακεδόνες:

Μέσω της οδού Πάρνηθος – δεξιά Μπόσκιζας – αριστερά Θρακομακεδόνων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

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