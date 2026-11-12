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Πέθανε ο ηθοποιός και χορευτής Σίμων Πάτροκλος – «Δεν άξιζες την ταλαιπωρία που πέρασες», γράφει ο Μπιμπίλας

Πέθανε ο ηθοποιός, χορευτής και χορογράφος Σίμων Πάτροκλος, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφέροντας πως το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο καλλιτέχνη θα ειπωθεί το Σάββατο στη Ριτσώνα.

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Σίμων Πάτροκλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέθανε ο ηθοποιός, χορευτής και χορογράφος Σίμων Πάτροκλος, με την είδηση να σκορπίζει θλίψη στους συναδέλφους του και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
  • Την θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα social media, κάνοντας λόγο για έναν ευγενή άνθρωπο και έναν σπουδαίο, πολύπλευρο καλλιτέχνη.
  • Οι ηθοποιοί, το ΣΕΗ και το ΤΑΣΕΗ αποχαιρετούν τον εκλιπόντα, ενώ το τελευταίο αντίο θα δοθεί το Σάββατο στη Ριτσώνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πέθανε ο ηθοποιός, χορευτής και χορογράφος Σίμων Πάτροκλος, με την είδηση να σκορπίζει την θλίψη στους συναδέλφους του και όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά την πολυετή πορεία του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Την θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα social media, κάνοντας λόγο για έναν ευγενή άνθρωπο και έναν σπουδαίο, πολύπλευρο καλλιτέχνη.

«Καλό ταξιδι φίλε μου… Δεν άξιζες την ταλαιπωρία που πέρασες ούτε νέος μέσα στην δικτατορία, ούτε τελευταία με την μεγάλη περιπέτεια της υγείας σου», τονίζει, μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Αντίο Σίμωνα! Ο Σίμων Πάτροκλος, ο αγαπημένος μας φίλος, ο ευγενής άνθρωπος, ο σπουδαίος πολύπλευρος Καλλιτέχνης, ηθοποιός, χορευτής, χορογράφος, δάσκαλος ηθοποιών, συνεπής συνδικαλιστής και κυρίως ποιητής της ζωής μας αποχαιρέτησε σήμερα το μεσημέρι .. Με το ποδήλατο γύρναγε σαν αερικό στους δρόμους της Αθήνας, η αγάπη του για τα ζώα υπέρμετρη… Ζούσε με τον αγαπημένο του σκύλο σαν οικογένεια.. Τον γνώρισα πριν 50 χρόνια όταν είμαστε στον χορό του Οιδίποδα Τυράννου με τον θίασο Νίκου Χατζίσκου -Tιτίκας Νικηφοράκη κι από τότε βαθιά φιλία μας ένωνε…Καλό ταξίδι φίλε μου ..Δεν άξιζες την ταλαιπωρία που πέρασες ούτε νέος μέσα στην δικτατορία, ούτε τελευταία με την μεγάλη περιπέτεια της υγείας σου. Οι ηθοποιοί, το ΣΕΗ και το ΤΑΣΕΗ που νοιάστηκες γι’ αυτά σε αποχαιρετούν και στην Ριτσώνα το Σάββατο θα πούμε το τελευταίο αντίο».

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