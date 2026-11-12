Ιεράπετρα: Ώρες αγωνίας για κοριτσάκι 3,5 ετών που εξαφανίστηκε – Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, εντοπίστηκε σε ρεματιά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/11) για τον εντοπισμό ενός κοριτσιού, ηλικίας μόλις 3,5 ετών, που εξαφανίστηκε από την περιοχή της Μακρυλιάς, στην Ιεράπετρα.

Ο συναγερμός σήμανε περίπου στις 21:00, όταν οι γονείς του κοριτσιού διαπίστωσαν την απουσία του και δήλωσαν την εξαφάνισή του, με αποτέλεσμα να αρχίσει άμεσα μία μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, στην ευρύτερη περιοχή της Μακρυλιάς, όπου διαμένει η οικογένεια.

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, με δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και κατοίκους του χωριού να συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού.

Το κοριτσάκι βρέθηκε σε ρεματιά

Ευτυχώς, σύμφωνα με την Νέα Κρήτη, η περιπέτεια του κοριτσιού έληξε με αίσιο τρόπο ύστερα από 90 λεπτά, καθώς εντοπίστηκε από πυροσβέστες σε παρακείμενο ρέμα, δίνοντας τέλος στην αγωνία των γονέων του.

Το παιδί μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς και να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το κοριτσάκι απομακρύνθηκε από την οικογένειά του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του παιδιού συμμετείχαν, επίσης, ο δήμαρχος Ιεράπετρας, Μανόλης Φραγκούλης, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, καθώς και εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με επικεφαλής τον Μανόλη Παπαδάκη.

Για την ενίσχυση των ερευνών είχε προβλεφθεί και η χρήση drone με θερμική κάμερα, το οποίο χειρίζεται εθελοντής Σαμαρείτης του Ερυθρού Σταυρού, ωστόσο, τελικά δεν χρειάστηκε, αφού το παιδί εντοπίστηκε και η επιχείρηση είχε θετική κατάληξη.