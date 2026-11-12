Βασιλική Μιλλούση: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της – «Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη»

Η Βασιλική Μιλλούση μπήκε σε εορταστικούς ρυθμούς καθώς στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της. Μια εργασία που της πήρε τρεις ημέρες, όπως σχολιάζει η ίδια με χιούμορ.
Η αθλήτρια δημοσίευσε ένα βίντεο την Τετάρτη (11/11) στο Instagram, δείχνοντας τη διαδικασία για το στήσιμο του δέντρου, που άρχισε την Κυριακή μέχρι τον στολισμό με τις μπάλες και λαμπάκια που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη.
Στο τέλος του βίντεο που μοιράστηκε η Βασιλική Μιλλούση με τους διαδικτυακούς της φίλους πόζαρε μπροστά από το δέντρο, σημειώνοντας: «Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη, αλλά άξιζε», ενώ συνόδευσε τη δημοσίευση με το κομμάτι «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγο αργότερα σε Instagram Story, ανέβασε φωτογραφία της κόρης της που κάθεται μπροστά από το στολισμένο δέντρο.