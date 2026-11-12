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Βασιλική Μιλλούση: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της – «Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη»

Η Βασιλική Μιλλούση μπήκε σε εορταστικούς ρυθμούς καθώς στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της, μια εργασία που της πήρε τρεις ημέρες. Η αθλήτρια δημοσίευσε βίντεο στο Instagram δείχνοντας τη διαδικασία από το στήσιμο μέχρι τις μπάλες και τα λαμπάκια, ενώ λίγο αργότερα μοιράστηκε φωτογραφία της κόρης της μπροστά από το δέντρο.

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Βασιλική Μιλλούση- κόρη- χριστουγεννιάτικο δέντρο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βασιλική Μιλλούση μπήκε σε εορταστικούς ρυθμούς καθώς στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της.
  • Μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, η αθλήτρια έδειξε τη διαδικασία για το στήσιμο του δέντρου μέχρι τον στολισμό με τις μπάλες και τα λαμπάκια.
  • Ποζάροντας μπροστά από το στολισμένο δέντρο, σημείωσε με χιούμορ: «Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη, αλλά άξιζε».

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Η Βασιλική Μιλλούση μπήκε σε εορταστικούς ρυθμούς καθώς στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της. Μια εργασία που της πήρε τρεις ημέρες, όπως σχολιάζει η ίδια με χιούμορ.

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Η αθλήτρια δημοσίευσε ένα βίντεο την Τετάρτη (11/11) στο Instagram, δείχνοντας τη διαδικασία για το στήσιμο του δέντρου, που άρχισε την Κυριακή μέχρι τον στολισμό με τις μπάλες και λαμπάκια που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη.

Στο τέλος του βίντεο που μοιράστηκε η Βασιλική Μιλλούση με τους διαδικτυακούς της φίλους πόζαρε μπροστά από το δέντρο, σημειώνοντας: «Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη, αλλά άξιζε», ενώ συνόδευσε τη δημοσίευση με το κομμάτι «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ.

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Λίγο αργότερα σε Instagram Story, ανέβασε φωτογραφία της κόρης της που κάθεται μπροστά από το στολισμένο δέντρο.

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