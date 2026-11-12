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e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αύριο ολοκληρώνονται οι πληρωμές – Ποιοι πάνε στα… ΑΤΜ

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ προς χιλιάδες πολίτες. Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει 20 εκατομμύρια ευρώ για εφάπαξ σε 900 δικαιούχους, ενώ η ΔΥΠΑ ολοκληρώνει πιστώσεις δεκάδων εκατομμυρίων για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

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πληρωμές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αύριο, Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως αύριο το ποσό των 20.000.000 ευρώ για εφάπαξ σε 900 δικαιούχους.
  • Από τη ΔΥΠΑ δίνονται, μεταξύ άλλων, 20.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας σε 33.000 δικαιούχους και 3.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 4.200 μητέρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αύριο, Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως αύριο το ποσό των  20.000.000 ευρώ για εφάπαξ σε 900 δικαιούχους

Από τη ΔΥΠΑ  δίνονται έως αύριο:

  • 20.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 33.000 δικαιούχους.
  • 3.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 4.200 μητέρες.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

 

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