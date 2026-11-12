e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αύριο ολοκληρώνονται οι πληρωμές – Ποιοι πάνε στα… ΑΤΜ

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Αύριο, Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως αύριο το ποσό των 20.000.000 ευρώ για εφάπαξ σε 900 δικαιούχους

Από τη ΔΥΠΑ δίνονται έως αύριο: