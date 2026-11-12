e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αύριο ολοκληρώνονται οι πληρωμές – Ποιοι πάνε στα… ΑΤΜ

Αύριο, Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Αναλυτικά:
Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως αύριο το ποσό των 20.000.000 ευρώ για εφάπαξ σε 900 δικαιούχους
Από τη ΔΥΠΑ δίνονται έως αύριο:
- 20.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 33.000 δικαιούχους.
- 3.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 4.200 μητέρες.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.