Κορυδαλλός: Κλειστό το 1ο ΕΠΑΛ λόγω υποψίας για διαρροή προπανίου – Δεν θα μπουν μαθητές και εκπαιδευτικοί μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, λέει ο δήμαρχος

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Κλειστό θα παραμείνει σήμερα (Πέμπτη 12/11) το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού λόγω υποψίας για διαρροή προπανίου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά τη λειτουργία του σχολείου, χθες, χτύπησε ο συναγερμός ανίχνευσης αερίου στο εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας, γεγονός που ενεργοποίησε τις αρμόδιες αρχές.

Οι μαθητές θα κάνουν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τους πιστοποιημένους φορείς, όπως ενημερώνει ο δήμαρχος Κορυδαλλού σε σχετική ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα, στο αναμένεται εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο για να αναλύσει τα δεδομένα των αισθητήρων και να διαπιστώσει εάν υπήρξε πραγματική διαρροή ή εάν ο συναγερμός προκλήθηκε από κάποιο ηλεκτρολογικό πρόβλημα.

«Δεν θα μπει ούτε μαθητής, ούτε εκπαιδευτικός πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι»

Ο δήμαρχος Κορυδαλλού, Νίκος Χουρσαλάς, μίλησε στο Mega και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν χθες, όταν χτύπησε ο συναγερμός.

«Το πρώτο ΕΠΑΛ του Κορυδαλλού είναι ένα σχολείο πρότυπο, με παραπάνω από 800 μαθητές και φιλοξενεί ειδικότητες τεχνικής εκπαίδευσης. Μία από τις ειδικότητες είναι η αργυροχρυσοχοία, όπου τα παιδιά εκπαιδεύονται στο πώς θα επεξεργάζονται το μέταλλο, οπότε έχουν και εξοπλισμό που έχει φλόγα. Υπάρχει μηχανισμός προπανίου πίσω από το σχολείο σε μια ειδική αίθουσα και χτες την τελευταία ώρα χτύπησε ο συναγερμός. Έχει εγκατασταθεί πολύ πρόσφατα, πριν από περίπου 15 μήνες ένας ειδικός μηχανισμός ανίχνευσης αερίου, προκειμένου να προλαμβάνει κάτι κακό, την, την κακή λειτουργία και να είμαστε όλοι ασφαλείς ότι μπορούμε να φιλοξενούμε και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς», εξήγησε ο δήμαρχος Κορυδαλλού.

Όπως ανέφερε, «με το που χτύπησε λοιπόν την τελευταία ώρα, πρώτα απ’ όλα εκκενώθηκε η αίθουσα. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο από τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις οδηγίες του εγκαταστάτη, ώστε να κλείσουν οι φιάλες και να γίνει αποσυμπίεση στο δίκτυο και στη συνέχεια σταδιακά αποχώρησαν και οι υπόλοιποι μαθητές».

«Αυτό που είναι σημαντικό να επικοινωνήσουμε είναι ότι έχει λειτουργήσει το σύστημα και ότι δεν θα μπει ούτε μαθητής ούτε εκπαιδευτικός πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για να αισθάνονται όλοι ασφαλείς», συμπλήρωσε ο δήμαρχος.