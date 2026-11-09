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«Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου – Αυτή την Πέμπτη στις 24:00 η εκπομπή ανοίγει τον φάκελο «ΔΙΑΦΘΟΡΑ»

Πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Πολιτική, την Οικονομία και την Κοινωνία, διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους, για κορυφαία ζητήματα της επικαιρότητας, στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

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Πρόσωπο με Πρόσωπο Νίκος Χατζηνικολάου
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Πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Πολιτική, την Οικονομία και την Κοινωνία, διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους, για κορυφαία ζητήματα της επικαιρότητας, στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Αυτή την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 24:00, η εκπομπή ανοίγει τον φάκελο «ΔΙΑΦΘΟΡΑ». Υποθέσεις διαφθοράς και αυθαιρεσίας, που αποκάλυψε το ελληνικό FBI. Επίορκοι αστυνομικοί και κρατικοί λειτουργοί που λαδώνονται. Η ελληνική μαφία και το μαύρο χρήμα.

Είναι διαχρονικό το φαινόμενο;

Στο στούντιο, εκπρόσωποι κομμάτων παίρνουν θέση και διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη σκιά μιας σειράς σκανδάλων και πρωτοφανών αποκαλύψεων.

«Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 24:00.

#ProswpoMeProswpo

Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα
Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος
Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου
Συντακτική ομάδα: Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας

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