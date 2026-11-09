Οι κόρες της Αρετής: Η μήνυση της Αρετής φέρνει τον Νικόλα ένα βήμα πριν από τη σύλληψη

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Ο Νικόλας χαροπαλεύει, η Άννα κινδυνεύει και οι οικογενειακές συγκρούσεις κορυφώνονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Οι κόρες της Αρετής” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Οι εντάσεις κορυφώνονται σε πολλά επίπεδα. Στη βίλα Κεχαγιά, η Τζένη προκαλεί τον Κωνσταντίνο, ενώ ο Αλέξης τροφοδοτεί τη σύγκρουση, αποκαλύπτοντας βαθιά οικογενειακά ρήγματα και ανταγωνισμούς.

Παράλληλα, η Ναταλία ανακαλύπτει ότι η ανήλικη Άννα βρίσκεται σε κίνδυνο και, απειλώντας τον Πάκη, μαθαίνει την τοποθεσία της στα Μεσόγεια.

Εκεί, η Άννα και ο Νικόλας πέφτουν θύματα βίαιης επίθεσης από δύο άνδρες η κατάσταση ξεφεύγει όταν ο Νικόλας μαχαιρώνεται σοβαρά προσπαθώντας να την προστατεύσει.

Η Ναταλία κινητοποιείται άμεσα, καλώντας ασθενοφόρο και σπεύδοντας με τον Αλέξη και τελικά τον Κωνσταντίνο προς το σημείο, ενώ προσπαθεί να καθοδηγήσει την Άννα τηλεφωνικά για να κρατήσει τον Νικόλα στη ζωή.

Την ίδια στιγμή, η Αρετή καταρρέει από ενοχές για τη σχέση της με την κόρη της και έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση με τη Λουκία, πριν οδηγηθούν σε μια συγκινητική στιγμή αυτογνωσίας και ξεσπάσουν σε κλάματα αγκαλιά.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, ο Ανδρέας βλέπει τα σχέδιά του να καταρρέουν όταν ο Λεωνίδας αποσύρεται από το έργο που ο ίδιος επιμένει να αναλάβουν, οδηγώντας τον σε απόγνωση και αυτοκαταστροφικές σκέψεις.

Η Τζένη τον βρίσκει την τελευταία στιγμή και τον επηρεάζει βαθιά, βάζοντας τις βάσεις για επικίνδυνες εξελίξεις.

Η Άννα επιστρέφει στο νοσοκομείο για τον Νικόλα, αλλά η παρουσία της αστυνομίας την πανικοβάλλει, καθώς η καταγγελία της Αρετής έχει ήδη ενεργοποιήσει τις διαδικασίες σύλληψής του.

Η Ναταλία προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες και να προστατεύσει την αδελφή της, ενώ ο Αλέξης επιμένει να σταθεί στο πλευρό της, φέρνοντάς τους όλο και πιο κοντά.

Την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντίνος αρχίζει να λυγίζει και να συγκρούεται τόσο με τον αδελφό του όσο και με τον πατέρα τους.

Η Άννα, σε κρίση, αρνείται να επιστρέψει στο σπίτι, όμως η Ναταλία καταφέρνει να τη μεταπείσει και τη φέρνει ξανά αντιμέτωπη με την Αρετή.

Παράλληλα, οι ίντριγκες κορυφώνονται: η Τζένη κινεί τα νήματα για να φέρει σε σύγκρουση τον Αλέξη με το περιβάλλον του, ενώ η Νία καταρρέει όταν μαθαίνει για το σπίτι που εκείνος αγόρασε στη Ναταλία.

Κι ενώ όλα μοιάζουν να ηρεμούν, η αλήθεια σκάει σαν βόμβα: η Άννα μαθαίνει πως ο Νικόλας κινδυνεύει με σύλληψη εξαιτίας της μήνυσης της μητέρας της.

Την ίδια ώρα, η Αρετή κάνει μια απρόσμενη κίνηση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα, διεκδικώντας ξανά τον έλεγχο της ζωής της και των παιδιών της.

Η Ναταλία προσπαθεί να καθοδηγήσει την Άννα τηλεφωνικά για να κρατήσει τον Νικόλα στη ζωή.

Ο Κωνσταντίνος δείχνει μια πιο ευαίσθητη πλευρά στη Ναταλία

Η Λουκία και η Ελένη μαθαίνουν στο νοσοκομείο ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον Νικόλα

Δες το trailer: