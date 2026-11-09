Μαυρίκιος Μαυρικίου για τον Γιώργο Περρή: «Δεν έχει καμία σχέση με την Κύπρο – Ζήτημα να έχει έρθει τρεις φορές στη ζωή του για συναυλία»

Στην υποψηφιότητα της Κύπρου για τη Eurovision 2027 με τον Γιώργο Περρή, αναφέρθηκε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. «Έχω ένσταση διαχρονική, σταθερή άποψη έχω πάντα, για τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν πέντε άνθρωποι σε ένα δωμάτιο και ανοίγει η πόρτα και λένε “θα πάει ο τάδε”», είπε ο καλλιτέχνης καλεσμένος στη «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, όταν ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ρωτήθηκε για τη συμμετοχή της Κύπρου με τον Γιώργο Περρή, απάντησε: «Εγώ δεν το έχω πάρει πολύ καλά. Ο Γιώργος είναι υπέροχος, καλλιτεχνάρα μεγάλη, εξαιρετικός, έχει κάνει μία απίστευτη πορεία όλα αυτά τα χρόνια, έχει τρομερές συνεργασίες».

«Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι εγώ έχω ένσταση διαχρονική, σταθερή άποψη έχω πάντα, για τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν πέντε άνθρωποι σε ένα δωμάτιο και ανοίγει η πόρτα και λένε “θα πάει ο τάδε”.

Χωρίς καμία διαδικασία, χωρίς να λένε ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, με ποια κριτήρια επέλεξαν, χωρίς να δίνεται το βήμα στους Κύπριους καλλιτέχνες, που όλοι λένε διεθνώς τι ταλέντο έχουν οι Κύπριοι. Δεν έχει καμία σχέση με την Κύπρο ο Γιώργος Περρής», εξήγησε στη συνέχεια ο καλλιτέχνης.

Ακόμα, είπε ότι: «Είναι κάτι το οποίο στεναχωρεί κάθε χρόνο τους Κύπριους. Δεν το κάνουν ποτέ, ας το κάνουν μία φορά όπως έγινε εδώ το “Sing for Greece” την πρώτη φορά και είχε τόσο μεγάλη επιτυχία.

Η Antigoni και ο Theo Evan είχαν κυπριακή καταγωγή, ήταν παιδιά του εξωτερικού, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ήταν Κύπριοι. Εδώ τώρα έχουμε μία επιλογή, γενικά και όλοι που ήταν υποψήφιοι σχεδόν, δεν έχουν καμία σχέση με την Κύπρο. Ο Γιώργος Περρής ζήτημα να έχει έρθει τρεις φορές στη ζωή του για συναυλία, να το πω έτσι».