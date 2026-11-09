Ανοίγει ξανά την Τετάρτη η Pizza Fan- Τι ισχύει για τους εργαζόμενους των 5 καταστημάτων που θα παραμείνουν κλειστά

Τέλος στην αγωνία των 2.500 εργαζομένων της Pizza Fan καθώς την Τετάρτη ανοίγουν και πάλι σταδιακά τα καταστήματα. Η εταιρεία θα επαναλειτουργήσει με το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την εξεύρεση επενδυτή.

Ήδη κάποιοι απο τους εργαζόμενους έχουν ειδοποιηθεί, όχι όμως όλοι. «Την Τετάρτη θα πάω να κάνω την βάρδια 5-1 το απόγευμα», δήλωσε ο διανομέας Κώστας Μουζούρης. «Τίποτα προς το παρόν δεν μας έχουν πει, πιστεύω σήμερα αύριο να μας ειδοποιήσουν», δήλωσε από την πλευρά του ο Αλέξανδρος, εργαζόμενος στην Pizza Fan.

«Στη μητρική επιχείρηση έχουν αρχίσει κάποιοι εργαζόμενοι να δουλεύουν και αναμένουμε το τηλεφώνημα των εργοδοτών των καταστημάτων franchise, πότε θα πιάσουν δουλειά», ανέφερε ο Βασίλης Αρχιμανδρίτης, δικηγόρος του Συνδικάτου Επισιτισμού Αττικής.

Είχε προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων της εταιρείας για τα προηγούμενα φορολογικά έτη και η απόφαση της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες να αποδεσμεύσει τους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας, προκειμένου να μπορούν να πληρώνονται εκτός από τους εργαζόμενους και οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις.

«Θα ανοίξει η Pizza Fan την Τετάρτη»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας, Αριστοτέλης Μερεκούλιας, δήλωσε: «θα ανοίξει η Pizza Fan την Τετάρτη στις 11/9 και όταν λέμε θα ανοίξει, θα ανοίξει όλη η εταιρεία και η μητρική και τα υποκαταστήματα όλα».

Σύμφωνα με τον νομικό εκπρόσωπο της εταιρείας, πέντε συμβεβλημένα καταστήματα δεν θα ανοίξουν άμεσα, ωστόσο οι εργαζόμενοι τους θα μεταφερθούν στην μητρική εταιρεία, μέχρι να επαναλειτουργήσουν και αυτά.

Ο κ. Μερεκούλιας, ανέφερε: «Όλοι οι εργαζόμενοι είναι μέλη της εταιρείας και μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία με τους εν λόγω franchise θα ξαναπεράσουν κανονικά».

«Δεν έχουν πληρωθεί στα franchise τις υπερημερίες»

Να τηρηθεί η εργατική νομοθεσία που επιβάλλει την πληρωμή των εργαζομένων όσο οι συμβάσεις τους είναι ενεργές ακόμα και τις ημέρες που δεν λειτούργησε η εταιρεία απαιτεί το συνδικάτο επισιτισμού. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Αθήνας, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση από τη μητρική εταιρεία και τα συμβεβλημένα υποκαταστήματα.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, Γιώργος Στεφανάκης, δήλωσε: «Δεν έχουν πληρωθεί στα franchise τις υπερημερίες, δηλαδή το διάστημα που έκλεισαν χωρίς υπαιτιότητα των εργαζομένων τα καταστήματα μέχρι το τέλος του Οκτώβρη».

Οι εργαζόμενοι έχουν λάβει τη δέσμευση της εταιρείας ότι δεν θα επαναληφθούν φαινόμενα υποδηλωμένης εργασίας και όλοι θα επιστρέψουν με συμβάσεις πλήρους ωραρίου.