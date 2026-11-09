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Δημήτρης Λινός: Παρουσιάζει την Πέμπτη (19/11) το νέο του βιβλίο με τίτλο «Από το γονιδίωμα στο μικροβίωμα – Από το άτομο στο πρόσωπο»

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Δημήτρης Λινός, Βιβλίο, «Από το γονιδίωμα στο μικροβίωμα – Από το άτομο στο πρόσωπο»
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Το νέο του βιβλίο, με τίτλο «Από το γονιδίωμα στο μικροβίωμα – Από το άτομο στο πρόσωπο», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αρμός παρουσιάζει ο Καθηγητής της Χειρουργικής ΕΚΠΑ π. Δημήτριος Λινός.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου (19:00) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και συγκεκριμένα στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής». Την παρουσίαση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και εικαστικός. Θανάσης Λάλας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

  • Η Καθηγήτρια της Βιολογίας ΕΚΠΑ, Μαρία Γαζούλη
  • Ο Καθηγητής της Θεολογίας ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Κορναράκης
  • Ο Ακαδημαϊκός Πασχάλης Κιτρομηλίδης

Θα ακολουθήσει σύντομο μουσικό πρόγραμμα από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ (επιμέλεια Καθηγήτριας Αναστασίας Γεωργάκη).

Δημήτρης Λινός, Βιβλίο, «Από το γονιδίωμα στο μικροβίωμα – Από το άτομο στο πρόσωπο»

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