Αρνείται η Κίνα τις κατηγορίες για κατασκοπεία μέσω του CEO της Nvidia – Σε πτώση η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού

Η Κίνα αρνήθηκε τη Δευτέρα ότι υπήρξε απόπειρα συνωμοσίας κατασκοπείας για την «παγίδευση» του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Jensen Huang, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας ανυπόστατους και εκστρατεία σπίλωσης κατά του Πεκίνου. Την ίδια ώρα, η χρηματιστηριακή αξία του τεχνολογικού κολοσσού πέφτει.

Ο Jensen Huang παραδέχτηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ότι είχε στενές σχέσεις με ένα επιχειρηματικό στέλεχος το οποίο οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι συνέλεγε πληροφορίες για το Πεκίνο, σύμφωνα με τους New York Times.

«Ο λεγόμενος ισχυρισμός περί Κινέζου κατασκόπου είναι ανυπόστατος. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά συκοφαντίες κατά της Κίνας», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Guo Jiakun.

Επίσης τη Δευτέρα, οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν κατά περίπου 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής τσιπ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης σχετικά με το αν προώθησε πωλήσεις προηγμένων τσιπ υπολογιστών στην Κίνα, παρά τους τεχνολογικούς περιορισμούς των ΗΠΑ που αποσκοπούν στον περιορισμό της πρόσβασης της Κίνας σε αυτές τις προηγμένες τεχνολογίες. Η Nvidia είναι μία από τις πιο πολύτιμες εισηγμένες εταιρείες στον κόσμο, μαζί με την Apple και τη Microsoft.

Η Nvidia δήλωσε την Κυριακή ότι η εταιρεία θα ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση. Ο Huang δεν κατονόμασε το πρόσωπο της εξωσυζυγικής σχέσης.

Η Κίνα είχε προηγουμένως διαψεύσει το δημοσίευμα των New York Times, το οποίο ανέφερε ότι ο Huang είχε αναπτύξει στενή σχέση με μια Κινέζα υπήκοο ονόματι Alice Huang —η οποία διηύθυνε μια εταιρεία που αντιμετώπιζε κατηγορίες για λαθρεμπόριο προηγμένων τσιπ στην Κίνα— και ότι η ίδια ήταν κατάσκοπος του Πεκίνου.

«Τα κρίσιμα ερωτήματα είναι αν ο ίδιος γνώριζε οποιαδήποτε δραστηριότητα κατασκοπείας και αν παραβιάστηκαν εμπιστευτικές ή στρατηγικά ευαίσθητες πληροφορίες», δήλωσε ο George Chen, εταίρος και επικεφαλής του τομέα ψηφιακής πρακτικής στην The Asia Group, μια εταιρεία συμβούλων με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Αυτά τα ερωτήματα απαιτούν στοιχεία και όχι εικασίες», πρόσθεσε σε γραπτό μήνυμα προς τους δημοσιογράφους.

Ο Huang είχε πιέσει τα τελευταία χρόνια για τη χαλάρωση των περιορισμών στις πωλήσεις τσιπ προς την Κίνα, ασκώντας με επιτυχία πιέσεις στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ώστε να επιτρέψει στην εταιρεία του να πουλήσει τα τσιπ H200 φέτος. Ωστόσο, είναι αβέβαιο αν το Πεκίνο θα επιτρέψει στις κινεζικές εταιρείες να αγοράσουν αυτά τα τσιπ μαζικά. Η Nvidia ανέφερε σε κατάθεσή της τον Αύγουστο ότι πούλησε μόνο μια μικρή ποσότητα στην Κίνα, καθώς τέτοιες πωλήσεις περιορίζονται από την κινεζική κυβέρνηση.

Αν και αυτά τα τσιπ δεν είναι τα πιο προηγμένα μοντέλα της Nvidia, παραμένουν εξελιγμένα. Προηγουμένως, ο Huang είχε επίσης πιέσει τον Τραμπ για την πώληση των λιγότερο προηγμένων τσιπ H20, τα οποία σχεδιάστηκαν για την κινεζική αγορά συμμορφούμενα παράλληλα με τους εξαγωγικούς περιορισμούς των ΗΠΑ.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης έχουν εστιάσει ως επί το πλείστον στην παραδοχή της σχέσης από τον Huang, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν κυρίως αναπαραγάγει την επίσημη κυβερνητική γραμμή. Ορισμένα ανέφεραν ότι το δημοσίευμα των New York Times είχε ως στόχο την αποσταθεροποίηση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας.

«Όποτε οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ αρχίζουν να βελτιώνονται, υπάρχουν συχνά κάποιοι που πυροβολούν από τα σκιά», ανέφερε η κρατική εφημερίδα της Κίνας Global Times.

Πέφτει η χρηματιστηριακή τιμή της Nvidia

Πάνω από 300 δισ. δολάρια «εξανεμίστηκαν» από την χρηματιστηριακή αξία της Nvidia. Συγκεκριμένα, οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν κατακόρυφη πτώση με την έναρξη των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη, καθώς η Wall Street δίνει την ετυμηγορία της για το σκάνδαλο κατασκοπείας της εταιρείας.

Οι μετοχές της εταιρείας κατασκευής τσιπ υποχώρησαν κατά σχεδόν 7,5% μόλις χτύπησε το κουδούνι της έναρξης, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στην είδηση ότι ο διευθύνων σύμβουλος Jensen Huang παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση – σύμφωνα με πληροφορίες με Κινέζα κατάσκοπο.

Αυτό έριξε τη μετοχή στα 172,75 δολάρια έκαστη, από 186,64 δολάρια που ήταν το βράδυ της Παρασκευής.

Αυτό, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, αφαιρεί 335 δισ. δολάρια από την αποτίμηση της Nvidia, μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα για το αν ο Jensen Huang αποτέλεσε στόχο ξένων μυστικών υπηρεσιών.

Αυτό μειώνει την αξία της εταιρείας σε περίπου 4,16 τρισ. δολάρια, από 4,5 τρισ. δολάρια που ήταν το βράδυ της Παρασκευής.