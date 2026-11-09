Ρωσία: Πέντε νεκροί από επιθέσεις ουκρανικών drones σε Μπέλγκοροντ και Ζαπορίζια

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά drones στη Ρωσία και σε περιοχές της Ουκρανίας υπό ρωσικό έλεγχο. Δύο θάνατοι καταγράφηκαν στο Μπέλγκοροντ και τρεις στη Ζαπορίζια, όπου τραυματίστηκε ακόμη ένας άνθρωπος.

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Διασώστες επιχειρούν στα συντρίμμια κτιρίου που επλήγη από ρωσική αεροπορική επίθεση στην Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, στις 2 Νοεμβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας / Telegram
Διασώστες επιχειρούν στα συντρίμμια κτιρίου που επλήγη από ρωσική αεροπορική επίθεση στην Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, στις 2 Νοεμβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας / Telegram
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Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σήμερα από επιθέσεις ουκρανικών drones στη Ρωσία και σε περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ουκρανικό drone έπληξε αυτοκίνητο στην κοινότητα Ζοζούλι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες.

Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε ότι επιθέσεις ουκρανικών drones σε περιοχές της Ζαπορίζια, οι οποίες ελέγχονται από ρωσικές δυνάμεις, προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό ενός ακόμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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