Χρήστος Δακτυλίδης: «Ένας διακριτικός αλλά ουσιαστικός εργάτης της υποκριτικής» – Το «αντίο» της Finos Film στον σπουδαίο ηθοποιό

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Χρήστου Δακτυλίδη. Η Finos Film, η οποία είχε συνεργαστεί με τον σπουδαίο ηθοποιό σε 12 ταινίες, έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του.

Στην ανάρτησή της, η Finos Film δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο, με σκηνές του Χρήστου Δακτυλίδη από ταινίες της Finos Film.

«Αντίο στον αγαπημένο ηθοποιό Χρήστο Δαχτυλίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Ένας διακριτικός αλλά ουσιαστικός εργάτης της υποκριτικής, με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες προσφοράς στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μαθητής του Καρόλου Κουν, συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και θιάσους, υπηρετώντας με συνέπεια και ήθος την τέχνη του.

Στη Φίνος Φιλμ τον συναντήσαμε σε 12 ταινίες, από την “Κοινωνία Ώρα Μηδέν” και το “Κοντσέρτο για Πολυβόλα” μέχρι το “Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα” και το “Θέμα Συνειδήσεως”, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα σε χαρακτηριστικές παραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Καλό ταξίδι Χρήστο Δαχτυλίδη», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.