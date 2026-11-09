Νέα Φιλαδέλφεια: «Γεννήθηκε υγιές – Ό,τι έγινε ήταν ξαφνικό» λέει η μητέρα του βρέφους που πέθανε μετά τον τοκετό στο σπίτι – Τι κατέθεσε η μαία

Απροσδιόριστη είναι η αιτία θανάτου του βρέφους, που πέθανε λίγες ώρες αφού ήρθε στη ζωή, στο σπίτι μίας οικογένειας, τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η 30χρονη γυναίκα είχε γεννήσει σε μαιευτήριο το πρώτο παιδί της, αλλά το δεύτερο στο σπίτι της. Αποφάσισε και αυτήν τη φορά να φωνάξει στο διαμέρισμά της μία 57χρονη μαία, η οποία ανέλαβε να τη βοηθήσει.

Πράγματι, την Παρασκευή, γέννησε το τρίτο παιδί της στο σπίτι, με τη βοήθεια της 57χρονης. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά τη γέννα, και αφού η μητέρα θήλασε το μωρό, οι γονείς διαπίστωσαν ότι το νεογέννητο δεν ανέπνεε. Αμέσως, κάλεσαν ασθενοφόρο. Η μαία δεν τους ακολούθησε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο και, δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν επανήλθε στη ζωή. Η μητέρα μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ για νοσηλεία σε μαιευτική κλινική στη Νέα Ιωνία.

Οι γονείς σημειώνουν ότι έκαναν όλα όσα έπρεπε και ότι η γυναίκα φοβόταν να πάει σε μαιευτήριο, γι’ αυτό και γέννησε με τη βοήθεια της μαίας. Η ευτυχία, όμως, κατέληξε σε τραγωδία, με τον πόνο για την απώλεια του βρέφους να είναι αβάσταχτος.

Τι κατέθεσε η μαία

«Το βρέφος γεννήθηκε με τις αισθήσεις του, αλλά όταν γεννήθηκε δεν έκλαψε αμέσως και ήταν τυλιγμένο με τον ομφάλιο λώρο. Περί τις 03:00 άπαντες κοιμήθηκαν, εκτός της μητέρας η οποία και περί την 06:20 διαπίστωσε ότι το βρέφος δεν ανέπνεε», λένε από την Αστυνομία, σύμφωνα με την εκπομπή «Live News».

Από την ΕΛΑΣ επισημαίνουν, επίσης, ότι «η μαία κατέθεσε ενόρκως σχετικά με το περιστατικό. Περιέγραψε λεπτομερώς την διαδικασία που ακολουθείται στον κατ’ οίκον τοκετό, ενώ επίσης δήλωσε πως καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού η κλινική κατάσταση του εμβρύου ήταν φυσιολογική».

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ιατροδικαστή, όπως μετέδωσε το Mega, η αιτία θανάτου του βρέφους είναι απροσδιόριστη και δεν υπάρχουν κακώσεις. Αναμένονται πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Η μητέρα του βρέφους: «Γεννήθηκε εντελώς υγιές – Ό,τι έγινε ήταν ξαφνικό»

Στην εκπομπή μίλησε και η μητέρα του βρέφους, η οποία είναι συγκλονισμένη από την απώλεια του παιδιού.

«Έχω στεναχωρηθεί και πολύ. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το παιδάκι μου, γεννήθηκε εντελώς υγιές και ό,τι έγινε ήταν ξαφνικό. Το ένα το ψέμα ήταν ότι το παιδί εμφάνισε αναπνευστική δυσχέρεια στη γέννα και ότι δεν πήγε στο νοσοκομείο, το οποίο δεν ισχύει. Γράφανε ότι εγώ αιμορραγούσα χωρίς να αιμορραγώ. Νιώθω πάρα πολύ στεναχωρημένη. Πονάω αυτή την στιγμή. Εγώ έπαθα σοκ. Μόνο αυτό ξέρω. Έχω πάθει σοκ. Δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο. Προφανώς. Αλλιώς αν το περίμενα θα ήμουν στο νοσοκομείο, δεν θα ήμουν στο σπίτι μου. Δεν έχω ιδέα τι έγινε».

Πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον αναφέρουν ότι η γυναίκα παρακολουθούνταν κανονικά από γιατρό καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Όπως διευκρίνιζαν, οι θέσεις που εξέφραζε για τις νέες ταυτότητες και τα εμβόλια και τον κορονοϊό δεν θα έπρεπε να συνδέονται με την τραγωδία.

Σύμφωνα με την εκπομπή, η ΕΛΑΣ εξετάζει πλέον τις ενέργειες της μαίας μέχρι να διαπιστωθεί η αναπνευστική ανακοπή, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση.