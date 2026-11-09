Νίκη Λάμη για την γιαγιά της: «Μου έλεγε πάρα πολλές ιστορίες – Ήταν πολύ σκληρά και άγρια χρόνια»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου, η Νίκη Λάμη μίλησε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου για την γιαγιά της, η οποία ήταν τραγουδίστρια στο παρελθόν.

Αναφερόμενη στην γιαγιά της, η Νίκη Λάμη είπε ότι: «Έχω μνήμες από την γιαγιά μου. Από την γιαγιά αυτή, γιατί η άλλη ήταν μια γιαγιά του χωριού τελείως… Είχαν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί αυτή είναι κοκέτα. Δηλαδή τώρα βγήκαμε προχθές πάλι όλοι μαζί οικογενειακώς και δεν το πιστεύεις αυτό που βλέπεις και η γυναίκα είναι πολλών ετών.

Θυμάμαι ότι μου τραγουδούσε το “Ξεφυλλίζοντας απόψε τα όνειρά μου”. Αυτό το τραγούδι κάθε φορά που το ακούω, έχω αυτόν τον ήχο στα αυτιά μου».

«Μου έλεγε πάρα πολλές ιστορίες. Ήταν πολύ σκληρά και άγρια χρόνια. Η γιαγιά μου είχε έρθει από την Πόλη, με πάρα πολύ αυστηρούς γονείς, οπότε όταν παντρεύτηκε έγινε τραγουδίστρια. Πολύ περίεργα πράγματα… Δεν προσπάθησε να με αποτρέψει όταν αποφάσισα να μπω σε αυτόν τον χώρο.

Μου είπε να προσέχω να μην αφεθώ μόνο εκεί, πράγμα το οποίο δεν άκουσα ποτέ φυσικά. Να μην έχω μόνο στο μυαλό μου αυτό, τη δουλειά… Να προσέχω και την προσωπική μου ζωή. Πράγμα το οποίο σίγουρα δεν το κάνω με τον τρόπο που εννοεί η γιαγιά μου. Το κάνω με τον τρόπο της άλλης γιαγιάς. Από την μία παίρνω το ένα κομμάτι, από την άλλη παίρνω το άλλο κομμάτι», εξήγησε στη συνέχεια.

«Η γιαγιά μου πήγαινε περιοδείες στη Γερμανία, μου έχει πει πολλές ιστορίες. Με την Μπέλλου μου έχει πει ιστορίες. Τραγουδούσαν μαζί. Εντάξει, δεύτερο όνομα η γιαγιά μου, αλλά ήταν μαζί», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.