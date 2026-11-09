Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση από το Παρίσι, για τον σύντροφό της – «Τεράστιο φλεξ μου…»

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Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο Παρίσι βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ιωάννα Τούνη. Η influencer και επιχειρηματίας, στη διάρκεια του ταξιδιού της έκανε μία ανάρτηση για τον σύντροφό της, στο προφίλ της στο TikTok.

Σε αυτή, η Ιωάννα Τούνη εκφράζει την χαρά της για το γεγονός πως ο άνθρωπός της δεν ενδιαφέρεται για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η influencer δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο χρησιμοποιεί έναν ήχο που έχει γίνει viral στην πλατφόρμα.

«Επιτέλους βρήκες boyfriend που δεν τον ενδιαφέρουν τα social και δεν ανεβάζει ποτέ τίποτα!», έχει γράψει στην ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η επιχειρηματίας αναφέρει στη λεζάντα του post της: «Τεράστιο φλεξ μου! ΑΜΗΝ».