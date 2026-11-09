Τουρκία: Στους 16 οι νεκροί από την έκρηξη σε χαλυβουργείο στη Σμύρνη – «Το έδαφος σείστηκε» – ΒΙΝΤΕΟ

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην περιοχή Αλιάγα της Σμύρνης, στη δυτική Τουρκία, όπως ενημέρωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας Σμύρνης, η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 11:00 στην Ελλάδα) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας HABAŞ και ακολούθησε πυρκαγιά.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η έκρηξη προκλήθηκε όταν ένας γερανός έσπασε και έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο κατά τη χύτευση υγρού χάλυβα.

Σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα φαίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται πάνω από το εργοστάσιο.

Δεκατέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, τρεις εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

İzmir Aliağa’da bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada şu ana kadar 10 işçi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 13 işçi yaralandı, 10-15 civarında işçi de (tam olarak kaç işçi olduğu bilinmiyor) enkaz altında.. https://t.co/AzCQilj2TJ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu:

“Bugün öğle saatlerinde İzmir-Aliağa’dan çok üzücü bir haber aldık. Bir demir çelik fabrikasında, sıvı çelik dökümü yapıldığı esnada meydana gelen patlamada maalesef 16 kardeşimiz vefat etti; 2’si ağır 13 yaralımızın tedavisi devam ediyor.

Öncelikle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, kederli ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Yaralı kardeşlerime Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum.

Olayın hemen akabinde, talimatım üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımız süratle İzmir’e intikal ettiler. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır.

Bir kez daha vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor; Aliağalı ve İzmirli vatandaşlarıma büyük geçmiş olsun, diyorum.”

— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 9, 2026