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Τουρκία: Στους 16 οι νεκροί από την έκρηξη σε χαλυβουργείο στη Σμύρνη – «Το έδαφος σείστηκε» – ΒΙΝΤΕΟ

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Διεθνή Νέα

Τουρκία, Σμύρνη, νεκροί, έκρηξη, χαλυβουργείο
πηγή: AFP PHOTO / DHA
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Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην περιοχή Αλιάγα της Σμύρνης, στη δυτική Τουρκία, όπως ενημέρωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας Σμύρνης, η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 11:00 στην Ελλάδα) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας HABAŞ και ακολούθησε πυρκαγιά.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η έκρηξη προκλήθηκε όταν ένας γερανός έσπασε και έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο κατά τη χύτευση υγρού χάλυβα.

Σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα φαίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται πάνω από το εργοστάσιο.

Δεκατέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, τρεις εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

 

 

 

 

«Το έδαφος σείστηκε»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu τη σφοδρότητα της έκρηξης.

«Το έδαφος σείστηκε. Ήταν πολύ έντονο. Ένιωθα σαν να μετατοπιζόταν ο φλοιός της γης από κάτω μας. Νόμιζα ότι ήταν σεισμός. Όταν κοίταξα το εργοστάσιο απέναντί μας, έβγαινε πυκνός μαύρος καπνός. Ήταν σαν το έδαφος να είχε κυριολεκτικά μετατοπιστεί από κάτω μας. Ξέσπασε φωτιά εκεί που ήταν η καμινάδα», ανέφερε ο Ντενίζ Ουλκέρ.

 

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