Τηλεφώνημα για βόμβα σε πλοίο στον Πειραιά – Εκκενώθηκε και πραγματοποιείται έλεγχος

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 1», το οποίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κω και Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, άγνωστο άτομο τηλεφώνησε σε επιβάτη του πλοίου, προειδοποιώντας ότι επρόκειτο να εκραγεί βόμβα. Ο επιβάτης ενημέρωσε αμέσως το πλήρωμα και στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές.

Για λόγους ασφαλείας πραγματοποιήθηκε η αποβίβαση και των 875 επιβατών, ενώ στο πλοίο επέβαιναν επίσης 83 μέλη πληρώματος.

Στο σημείο πραγματοποιείται έλεγχος από κλιμάκιο πυροτεχνουργών, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η απειλή είναι βάσιμη.

Μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, η αναχώρηση του πλοίου παραμένει σε εκκρεμότητα.