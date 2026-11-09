Αγρίνιο: Νεκρός 80χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο – Συνελήφθη ο οδηγός του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου

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Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 80χρονο δικυκλιστή σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (8/11), στο Αγρίνιο.

Το τροχαίο συνέβη στην Εθνική Οδό Αγρινίου – Θέρμου, στην περιοχή της Δογρής Παραβόλας, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ο 80χρονος.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο ηλικιωμένος διακομίστηκε, βαρύτατα τραυματισμένος, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου, δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή, υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου συνέλαβαν τον οδηγό του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για ανθρωποκτονία από αμέλεια.