Ράσελ Μπραντ: Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών και 6 μηνών για βιασμό και σεξουαλική επίθεση

Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών και 6 μηνών για βιασμό μιας θαυμάστριάς του και σεξουαλική κακοποίηση άλλων τριών γυναικών, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Ο 51χρονος ηθοποιός κρίθηκε ένοχος ύστερα από δίκη που διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες, στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ (Southwark Crown Court), κατά την οποία περιγράφηκε ως ένας αδίστακτος και χειριστικός σεξουαλικός θηρευτής.

Ο απαξιωμένος κωμικός καταδικάστηκε για τον βιασμό μιας 21χρονης θαυμάστριας και τη σεξουαλική κακοποίηση τριών γυναικών σε ξεχωριστά περιστατικά μεταξύ 2004 και 2009, στο απόγειο της καριέρας του στη βιομηχανία του θεάματος.

Αθωώθηκε για ακόμη δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού και μία απόπειρας άσεμνης επίθεσης.

Στο δικαστήριο, είχε στο πλευρό του την σύζυγό του και τον πατέρα του.

Παρέμεινε ατάραχος – «Θα είμαστε εντάξει»

Στο άκουσμα της ποινής, ο Μπραντ φαίνεται πως παρέμεινε ατάραχος, αλλά είπε στην σύζυγό του, Λόρα Γκάλαχερ, «θα είμαστε εντάξει» καθώς οι φρουροί τον οδηγούσαν στα κρατητήρια. Στη συνέχεια, το ζευγάρι είχε μια σύντομη συνομιλία, ενώ, σύμφωνα με την DailyMail, εκείνη ακούμπησε το χέρι της στο προστατευτικό του εδωλίου και απάντησε: «Σ’ αγαπώ, θα είμαι εντάξει».

Πάντως, η σύζυγος του φαίνεται ότι κατέρρευσε, όταν ανακοινώθηκε η ποινή, αφού έγειρε μπροστά στο κάθισμά της, ενώ φεύγοντας από το δικαστήριο πάλεψε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, κρατώντας το χέρι μιας φίλης της.

Ο πατέρας του ηθοποιού, Ρον Μπραντ, φαινόταν εμφανώς συγκλονισμένος από την ποινή που του επιβλήθηκε.