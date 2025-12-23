Ράσελ Μπραντ: Νέα ποινική δίωξη στον ηθοποιό για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε βάρος δύο γυναικών

  Νέες ποινικές διώξεις για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε βάρος «δύο άλλων γυναικών» ασκήθηκαν στον Βρετανό ηθοποιό Ράσελ Μπραντ, προστιθέμενες στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες για τέσσερις γυναίκες.
  Ο 50χρονος ηθοποιός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στις 20 Ιανουαρίου για τις νέες κατηγορίες, ενώ η δίκη του για τις πρώτες έχει προσδιοριστεί για τις 16 Ιουνίου στο Σάουθγουορκ.
  Ο Ράσελ Μπραντ δηλώνει αθώος και απορρίπτει τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι «ουδέποτε είχε μη συναινετικές σχέσεις», με την αστυνομία να συνεχίζει την έρευνα που ξεκίνησε μετά από ντοκιμαντέρ τον Σεπτέμβριο του 2023.
Ο Βρετανός ηθοποιός Ράσελ Μπραντ, που ήδη διώκεται για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις στη Βρετανία, κατηγορείται πλέον για άλλον έναν βιασμό και ακόμη μία σεξουαλική επίθεση, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι νέες διώξεις αφορούν στις περιπτώσεις «δύο άλλων γυναικών» και έρχονται να προστεθούν στις κατηγορίες που ασκήθηκαν στον Μπραντ τον περασμένο Απρίλιο, για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων γυναικών. Ο 50χρονος ηθοποιός, που πλέον κάνει καριέρα ως influencer σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στις 20 Ιανουαρίου.

Η δίκη του για τις πρώτες κατηγορίες έχει προσδιοριστεί για τις 16 Ιουνίου στο Σάουθγουορκ, στο Νότιο Λονδίνο.

Ο πρώην σύζυγος της Κέιτι Πέρι δηλώνει αθώος. Θα δικαστεί για δύο βιασμούς και πολλές σεξουαλικές επιθέσεις που φέρεται ότι διέπραξε στο Μπόρνμουθ της Αγγλίας και στο Λονδίνο μεταξύ 1999-2005, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του μετά τη μετάδοση ενός ντοκιμαντέρ από τον τηλεοπτικό σταθμό Channel 4, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο Ράσελ Μπραντ, που ζει ανά διαστήματα στις ΗΠΑ, απορρίπτει τις κατηγορίες και είπε ότι είναι «ευγνώμων» που θα του δοθεί η ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του. «Ήμουν ανόητος προηγουμένως, όταν δεν ζούσα στο φως του Κυρίου. Ήμουν τοξικομανής, εθισμένος στο σεξ, ένας ηλίθιος, όμως ποτέ δεν υπήρξα βιαστής», ανέφερε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, επιμένοντας ότι «ουδέποτε είχε μη συναινετικές σχέσεις».

Η έρευνα συνεχίζεται και η αστυνομία καλεί όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί της.

Ο Μπραντ γεννήθηκε το 1975 στο Έσεξ, στα ανατολικά του Λονδίνου. Σήμερα έχει εκατομμύρια ακολούθους στο YouTube, το X και το Instagram όπου εκθέτει τακτικά τις αντισυστημικές, συνωμοσιολογικές θεωρίες του. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως κωμικός και έγινε γνωστός για το προκλητικό χιούμορ του. Μεταξύ 2006-2008 παρουσίαζε μια εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio 2 του BBC αλλά αποχώρησε αφού άφησε ένα μήνυμα σεξουαλικού περιεχομένου σε έναν άλλον ηθοποιό, που αφορούσε την εγγονή του.

