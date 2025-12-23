Πάτρα: Μητέρα και γιος συνελήφθησαν για ναρκωτικά – Τι εντοπίστηκε στο σπίτι τους

Μητέρα και γιος συνελήφθησαν από τους άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, tempo24.news, μητέρα και γιος συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο σπίτι όπου διαμένουν, στην αχαϊκή πρωτεύουσα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό χασίς, δύο μαχαίρια τύπου karambit και ένα τύπου χούφτας και τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Με τη σχηματιζόμενη σε βάρος τους δικογραφία οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.