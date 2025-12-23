Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ιδρυτή του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» – Τι συζήτησαν

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Χρήστο Αλεφάντη, ιδρυτή του περιοδικού δρόμου «Σχεδία», το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου.
  • Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι δράσεις της «Διογένης ΜΚΟ – Σχεδία» για την υποστήριξη αστέγων και ο ρόλος του κοινωνικού αθλητισμού.
  • Ο κ. Αλεφάντης ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την επικείμενη υποψηφιότητα της Αθήνας για το παγκόσμιο κύπελλο αστέγων το 2027, με τον πρωθυπουργό να εκφράζει την προσωπική του στήριξη.
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ιδρυτή του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» – Τι συζήτησαν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Χρήστο Αλεφάντη, ιδρυτή του περιοδικού δρόμου «Σχεδία», το οποίο εκδίδεται από τη μη κυβερνητική οργάνωση «Διογένης ΜΚΟ – Σχεδία» και αποτελεί το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου και μέλος του διεθνούς δικτύου περιοδικών δρόμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση, συζητήθηκαν οι δράσεις της «Διογένης ΜΚΟ – Σχεδία», που επικεντρώνονται στην υποστήριξη της προσπάθειας των αστέγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό, ενώ ειδική μνεία έγινε στον ρόλο του κοινωνικού αθλητισμού σε αυτό το πλαίσιο.

Ο κ. Αλεφάντης ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την επικείμενη κατάθεση της υποψηφιότητας, εκ μέρους της «Διογένης ΜΚΟ – Σχεδία», με την υποστήριξη του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για τη διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλλου αστέγων στην Αθήνα, το 2027.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Αλεφάντη για την πρωτοβουλία του και εξέφρασε την προσωπική του στήριξη στη διεκδίκηση της διοργάνωσης, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο βουλευτής επικρατείας Γιώργος Σταμάτης.

20:40 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

