Να μ’ αγαπάς: Η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα, απόψε στις 20:00

Η Νικαίτη επιστρέφει στο σπίτι των Καλλιγά και η Σοφία απειλεί τον Θεόφιλο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Η Νικαίτη δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη από τον Θεόφιλο που της ζητά να γυρίσει στο σπίτι. Η Ζωή δεν εγκρίνει την απόφαση της μητέρας της, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

Απελπισμένα η Άννα αναζητά μια βοήθεια από τους υπηρέτες, αλλά δε τη βρίσκει.

Η Σοφία υποδέχεται την Νικαίτη εχθρικά και απειλεί τον Θεόφιλο.

Οι ερωτικές περιπτύξεις του Χάρη και της Κατερίνας δεν εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο.

Ο Άγγελος μάταια προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τη Φωτεινή. Όταν εκείνη βλέπει την κατάσταση του Λευτέρη εξαγριώνεται. Συναντά τον Ορφέα και τον πυροβολεί…

Η Φωτεινή μαθαίνει πως ο Λευτέρης είναι βαριά χτυπημένος…

Δείτε το trailer: