Να μ’αγαπάς: Ο Θεόφιλος απειλεί να καταστρέψει τη Ζωή

  Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς "Να μ΄αγαπάς", με τον Άγγελο Μανιάτη να αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα.
  Ο Θεόφιλος επιχειρεί νέα επίθεση εναντίον της Ζωής, με τον Ευριπίδη να στέκεται ασπίδα για εκείνη.
  Ο Άγγελος έχει μία ακόμα έκπληξη για Θεόφιλο και Ορφέα, δείχνοντάς τους πως από δω κι εμπρός ο πόλεμος θα είναι αμείλικτος.
Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ο Άγγελος αποκαλύπτει ποιος πραγματικά είναι στους εμβρόντητους Καλλιγά, το παρελθόν έρχεται στο φως και στα μάτια του σαστισμένου Ορφέα.

Η Άννα αναζητά ένα χέρι βοήθειας μέσα στο αρχοντικό αλλά μάταια.

Η Σοφία δοκιμάζει το πικρό ποτήρι που της προσφέρει ο Άγγελος.

Ο Χάρης εκμεταλλεύεται την ανησυχία της Κατερίνας προκειμένου να φτάσει εκεί που καιρό προσπαθεί.

Η Φωτεινή αρχίζει να ανησυχεί με την απουσία του Λευτέρη όμως η κυρα-Λένη την καθησυχάζει.

Η Ζωή οδηγείται σε μια οδυνηρή μα αναγκαία αναμέτρηση με τη Νικαίτη.

Ο Άγγελος έχει μία ακόμα έκπληξη για Θεόφιλο και Ορφέα δείχνοντας τους πως από δω κι εμπρός ο πόλεμος θα είναι αμείλικτος.

Ο Ευριπίδης θα σταθεί ασπίδα για την Ζωή στη νέα προσπάθεια του Θεόφιλου εναντίον της.

Ένα λάθος του Άγγελου ταράζει τη Φωτεινή.

Η στιγμή της αποκάλυψης έφτασε… Οι μάσκες πέφτουν και ο Άγγελος Μανιάτης αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα…

 Δείτε το trailer

 

