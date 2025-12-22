Καιρός: Σημαντικά ύψη βροχής σήμερα σε Δωδεκάνησα και Πήλιο – Δείτε τον πίνακα

Βροχερό ήταν το σκηνικό του καιρού σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ τοπικές καταιγίδες σημειώθηκαν στα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στο Πήλιο και στα Δωδεκάνησα, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Ρόδο με 64,4 mm.

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι προβλέπονται βροχές στο Ιόνιο οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά πιθανόν η ορατότητα να είναι τοπικά περιορισμένη.

Τις βραδινές ώρες χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Αργά το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα σημειωθούν βροχές που θα επεκταθούν στα υπόλοιπα τμήματα. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές στην Κρήτη.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα παροδικών βροχών.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση στα δυτικά τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-12-2025 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και το βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στη δυτική Ελλάδα νεφώσεις με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί και εκ νέου από τις βραδινές ώρες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές οι οποίες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά πιθανώς κατά τόπους να είναι ισχυρές.

Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες θα έχουν σταματήσει.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025

Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα ως προς τις μέγιστες τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.