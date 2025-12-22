Βελτιωτικές κινήσεις με νέους συνεργάτες

Στοχευμένες κινήσεις για την ενίσχυση του «Καλημέρα Ελλάδα» κάνει ο ΑΝΤ1 ενόψει της νέας χρονιάς, σύμφωνα με την Reallife.

Η πρωινή εκπομπή με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού δίνει τη δική της μάχη για να εδραιωθεί στον πρωινό ανταγωνισμό, με τη μέχρι τώρα πορεία της στην τηλεθέαση να εμφανίζει μεγάλα σκαμπανεβάσματα.

Για να ενισχύσει το «Καλημέρα Ελλάδα» ο ΑΝΤ1 βρίσκεται σε φάση αναζήτησης νέων συνεργατών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο βελτιωτικών κινήσεων τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ενταχθούν στο πρωινό μαγκαζίνο δύο πρόσωπα. Η αναζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ακόμα δεν έχουν «κλειδώσει» τα ονόματα των νέων συνεργατών.