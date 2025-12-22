Το «Grand Hotel» πάει… «Rouk Zouk». Με τη λάμψη του «Grand Hotel» και την παιχνιδιάρικη διάθεση του «Rouk Zouk» θα κάνει παραμονή Πρωτοχρονιάς ο ΑΝΤ1, σύμφωνα με την Reallife.

Σε εορταστικό mood, η Ζέτα Μακρυπούλια θα υποδεχθεί πρωταγωνιστές της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που θα χωριστούν σε δύο ομάδες και θα παίξουν για καλό σκοπό.

Το «παρών» θα δώσουν η Καλλιόπη Χάσκα με τα «αδέλφια» της στη σειρά, Στάθη Κόικα και Τζόρτζια Κουβαράκη, και τον Μιχάλη Συριόπουλο.

Στο «Rouk Zouk special», που θα μεταδοθεί στις 31 Δεκεμβρίου στον ΑΝΤ1, θα μετάσχουν, επίσης, η Δανάη Μιχαλάκη, η Γιολάντα Καλογεροπούλου, ο Αλέξανδρος Βάρθης και η Μελίνα Λεφαντζή.