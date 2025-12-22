Το «Grand Hotel» πάει «Rouk Zouk»

Σύνοψη από το

  • Με τη λάμψη του «Grand Hotel» και την παιχνιδιάρικη διάθεση του «Rouk Zouk» θα κάνει παραμονή Πρωτοχρονιάς ο ΑΝΤ1.
  • Σε εορταστικό mood, η Ζέτα Μακρυπούλια θα υποδεχθεί πρωταγωνιστές της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που θα χωριστούν σε δύο ομάδες και θα παίξουν για καλό σκοπό.
  • Το «παρών» στο «Rouk Zouk special» θα δώσουν η Καλλιόπη Χάσκα, ο Στάθης Κόικας, η Τζόρτζια Κουβαράκη, ο Μιχάλης Συριόπουλος, η Δανάη Μιχαλάκη, η Γιολάντα Καλογεροπούλου, ο Αλέξανδρος Βάρθης και η Μελίνα Λεφαντζή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Το «Grand Hotel» πάει «Rouk Zouk»

Το «Grand Hotel» πάει… «Rouk Zouk». Με τη λάμψη του «Grand Hotel» και την παιχνιδιάρικη διάθεση του «Rouk Zouk» θα κάνει παραμονή Πρωτοχρονιάς ο ΑΝΤ1, σύμφωνα με την Reallife.

Σε εορταστικό mood, η Ζέτα Μακρυπούλια θα υποδεχθεί πρωταγωνιστές της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που θα χωριστούν σε δύο ομάδες και θα παίξουν για καλό σκοπό.

Το «παρών» θα δώσουν η Καλλιόπη Χάσκα με τα «αδέλφια» της στη σειρά, Στάθη Κόικα και Τζόρτζια Κουβαράκη, και τον Μιχάλη Συριόπουλο.

Στο «Rouk Zouk special», που θα μεταδοθεί στις 31 Δεκεμβρίου στον ΑΝΤ1, θα μετάσχουν, επίσης, η Δανάη Μιχαλάκη, η Γιολάντα Καλογεροπούλου, ο Αλέξανδρος Βάρθης και η Μελίνα Λεφαντζή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΙΣΑ στηρίζει την έγκυρη ενημέρωση για τα μυοσκελετικά νοσήματα

Νέος οδικός χάρτης στην Παιδοδοντιατρική από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδοδοντιατρικής

Τι αλλάζει στα ενοίκια – Αναλυτικός οδηγός

Φοροδιαφυγή: Διήμερο λουκέτο και «καμπάνα» 20.000 ευρώ σε club από την ΑΑΔΕ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:41 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Η Γη της Ελιάς: Η μέρα για τον γάμο της Βασιλικής και του Στέφανου έχει φτάσει

Νέο επεισόδιο απόψε για τη σειρά “Η Γη της Ελιάς”. Ο Στάθης αρχίζει να ανησυχεί, γ...
12:25 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Χαμός on air ανάμεσα στις πρωινές εκπομπές του Open και του Mega – «Έχω να δω κάτι τέτοιο από τη δεκαετία του 90’» – «Κάποιοι να κοιτάνε και λίγο στον καθρέφτη»

Κόντρα στον… αέρα είχαν οι ενημερωτικές εκπομπές της πρωινής ζώνης στο Open και το Mega,...
10:15 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Πρωτοχρονιάτικο δώρο της ΕΡΤ η «Μεγάλη χίμαιρα» – Διπλή πρεμιέρα για την ακριβότερη ελληνική σειρά

Με πρωτότυπο τρόπο και σπαστή πρεμιέρα σε ΕΡΤflix και ΕΡΤ1 θα κάνει η δημόσια τηλεόραση το λαν...
09:45 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ο χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος αλληλεγγύης του ANT1 για τα παιδιά

Ο ANT1 διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο για τα Παιδιά την 22η Δεκεμβρίου 2025, με σ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα