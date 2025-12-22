Μια νύχτα μόνο: H συνέντευξη της Αρετής πυροδοτεί θύελλα αντιδράσεων

Σύνοψη από το

  • Μια συνέντευξη της Αρετής πυροδοτεί θύελλα αντιδράσεων, εξοργίζοντας την Κατερίνη και πανικοβάλλοντας την ίδια την Αρετή.
  • Η Άσπα μαθαίνει το όνομα της γυναίκας που της «έκλεψε» τον άντρα και αποφασίζει να την αντιμετωπίσει κατά μέτωπο.
  • Ένα λάθος της Μιρέλλας φέρνει τον Οδυσσέα και την Αρετή σε ρήξη, ενώ μια πραγματική απειλή φαίνεται να έρχεται από εκεί που δεν την περιμένουν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Μια νύχτα μόνο: H συνέντευξη της Αρετής πυροδοτεί θύελλα αντιδράσεων

Το 26ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00.

Η Άσπα μαθαίνει το όνομα της γυναίκας με την οποία έχει σχέση ο Σάββας και αποφασίζει να την αντιμετωπίσει πρόσωπο με πρόσωπο.

Ο Οδυσσέας και η Αρετή ζουν στιγμές ευτυχίας στο εξοχικό, όμως μια συνέντευξη της Αρετής πυροδοτεί θύελλα αντιδράσεων. Η Κατερίνη εξοργίζεται με τις δηλώσεις και τις φωτογραφίες, πιέζοντας ασφυκτικά τον Οδυσσέα, ενώ η Αρετή πανικοβάλλεται, προσπαθώντας να δώσει εξηγήσεις.

Ο Σάββας συναντά κρυφά τις κόρες του, ενώ η Άσπα μαθαίνει το όνομα της γυναίκας που της «έκλεψε» τον άντρα και αποφασίζει να την αντιμετωπίσει κατά μέτωπο. Ο Άλκης κινείται στο δικό του παιχνίδι, ενώ ο Νταγιάννος μετρά ψύχραιμα κινήσεις και αποφάσεις.

Ο Σταύρος εκμυστηρεύεται στον Πάρη, πως είναι ακόμα ερωτευμένος με την Αρετή, ενώ η Ελένη προβληματίζεται με τη συμπεριφορά του απέναντί της. Και η Μιρέλλα κάνει το πρώτο της λάθος – ένα λάθος που φέρνει τον Οδυσσέα και την Αρετή σε ρήξη. Κι ενώ όλα μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν… η πραγματική απειλή φαίνεται να έρχεται, από εκεί που δεν την περιμένουν.

12:25 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

