Μια νύχτα μόνο: Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται και πάλι κοντά

Σύνοψη από το

  • Το νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο» προβάλλεται απόψε Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 21:00. Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται ξανά κοντά, δραπετεύοντας από όλους και όλα.
  • Η Κατερίνη πλησιάζει τη Μαργαρίτα, προκειμένου να την πείσει να συμμαχήσουν εναντίον της Αρετής.
  • Ο Οδυσσέας παίρνει την Αρετή και φεύγουν από όλα και όλους, ενώ ο Πετράκης επισκέπτεται τον παππού του στο εργοστάσιο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Μια νύχτα μόνο: Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται και πάλι κοντά

Το νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», θα προβληθεί απόψε Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται και πάλι κοντά και δραπετεύουν από όλα και από όλους, αγνοώντας τη νέα θύελλα που πρόκειται να ξεσπάσει.

Τι θα δούμε απόψε:

Η Αρετή με τον Οδυσσέα έρχονται πάλι κοντά, όταν τον βρίσκει συμφιλιωμένο με τον Πετράκη. Η Κατερίνη πλησιάζει τη Μαργαρίτα, προκειμένου να την πείσει να συμμαχήσουν εναντίον της Αρετής, όσο η Αννέζα ζητάει από τον Οδυσσέα να κάνει μια προσπάθεια να τα βρει με τη μητέρα του.

Ο Πετράκης επισκέπτεται τον παππού του στο εργοστάσιο, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί να λογικέψει τον Σάββα, για να επιστρέψει στην οικογένεια του. Κι ενώ στην εταιρεία προκύπτουν διάφορα θέματα, ο Οδυσσέας παίρνει την Αρετή και φεύγουν από όλα και όλους.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο εγκέφαλός μας ξεπερνά ακόμα σε εξυπνάδα το ΑΙ – Ποιο είναι αυτό στο οποίο είμαστε καλύτεροι

Φοράτε ψηλοτάκουνα παπούτσια; Ποδίατροι συμβουλεύουν πόσο ψηλά επιτρέπεται να είναι και πώς να τα επιλέξετε

IRIS: Διπλασιάζεται το όριο μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών – Οι νέες αλλαγές και πότε θα εφαρμοστούν

Η επόμενη ημέρα για τις ελληνικές τράπεζες -Τι λένε κορυφαία στελέχη του κλάδου

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
14:24 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

IQ 160: Ο φάκελος με το τεστ πατρότητας ανοίγει, απόψε στις 21:00 στο Star

Ανατρεπτικό το νέο διπλό επεισόδιο της σειράς “IQ 160” στις 21:00 στο Star. Ο Τηλέ...
09:43 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Το λάθος στην ταινία Die Hard που άφησε άναυδους τους θαυμαστές του Μπρους Γουίλις

Ένας φανατικός των ταινιών άφησε άναυδους τους θαυμαστές του Die Hard, επισημαίνοντας τρία βασ...
08:13 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά τη Στέρνα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα δυο τελευταία, συγκλονιστικά επεισόδια του 2025 της σειρά...
08:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Σήμερα με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Σήμερα με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το κορυ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα