Μια νύχτα μόνο: Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται και πάλι κοντά

Το νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», θα προβληθεί απόψε Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται και πάλι κοντά και δραπετεύουν από όλα και από όλους, αγνοώντας τη νέα θύελλα που πρόκειται να ξεσπάσει.

Τι θα δούμε απόψε:

Η Αρετή με τον Οδυσσέα έρχονται πάλι κοντά, όταν τον βρίσκει συμφιλιωμένο με τον Πετράκη. Η Κατερίνη πλησιάζει τη Μαργαρίτα, προκειμένου να την πείσει να συμμαχήσουν εναντίον της Αρετής, όσο η Αννέζα ζητάει από τον Οδυσσέα να κάνει μια προσπάθεια να τα βρει με τη μητέρα του.

Ο Πετράκης επισκέπτεται τον παππού του στο εργοστάσιο, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί να λογικέψει τον Σάββα, για να επιστρέψει στην οικογένεια του. Κι ενώ στην εταιρεία προκύπτουν διάφορα θέματα, ο Οδυσσέας παίρνει την Αρετή και φεύγουν από όλα και όλους.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.