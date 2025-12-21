Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες δεν άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου, μοιράζουν όσπρια και κηπευτικά – Κλειστή η εθνική στα Μάλγαρα

Σύνοψη από το

  • Στα διόδια του Ωραιοκάστρου, οι αγρότες δεν άνοιξαν τις μπάρες όπως είχαν προγραμματίσει, μετά από προειδοποιήσεις των αστυνομικών αρχών για τις ευθύνες τους. Παραμένουν στο σημείο, μοιράζοντας όσπρια και κηπευτικά στους διερχόμενους.
  • Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των Μαλγάρων, με τους αγρότες να έχουν δηλώσει ότι θα ανοίξουν την Τρίτη το πρωί. Οι παραγωγοί βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με την αστυνομία για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.
  • Στο μπλόκο των «πράσινων φαναριών» της ανατολικής Θεσσαλονίκης, η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή με εκτροπές της Τροχαίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι: «θα μείνουμε μέχρι να μπορούμε να φύγουμε».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες, Μάλγαρα

Δεν άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου αγρότες όπως είχαν προγραμματίσει για σήμερα και όπως έκαναν χθες το μεσημέρι. Οι παραγωγοί από τα αγροτικά μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας ενημερώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ότι «χθες το άνοιγμα έγινε με τη συναίνεση της εταιρείας Εγνατία ΑΕ, σήμερα θα ήταν με ευθύνη, των αγροτών».

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αγρότες που βρίσκονται στα διόδια Ωραιοκάστρου οι αστυνομικοί τους εξήγησαν ότι «αν ασκήσουμε εμείς οι αγρότες κάποια βία θα έχουμε τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος». Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο με τα διόδια να λειτουργούν κανονικά και μοιράζουν στους διερχόμενους όσπρια και κηπευτικά ενώ ενημερώνουν για τα αιτήματά τους.

 

Κλειστή η εθνική οδός στα Μάλγαρα

Κλειστή παραμένει και σήμερα η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα είναι κλειστό για 21η μέρα.

Οι παραγωγοί έχουν δηλώσει ότι θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας την Τρίτη το πρωί προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους. Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ ΜΠΕ, μέλη της συντονιστικής του μπλόκου των Μαλγάρων είναι σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την αστυνομία καθώς όπως λένε οι Αρχές τους έχουν θέσει ζήτημα ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων κατά την μεγάλη έξοδο των Χριστουγέννων αλλά και το θέμα της αποφυγής μετακίνησης πεζών στο οδόστρωμα που είναι ταχείας κυκλοφορίας και τους έχουν ζητήσει να απομακρύνουν παράπηγμα που έχουν στήσει, τρακτέρ. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινήσουμε κάτι, να οριοθετήσουν το δρόμο και θα γίνει η κυκλοφορία μια χαρά» υποστηρίζουν.

«Κανείς δεν θα ήθελε να κάνει γιορτές στα μπλόκα, θα μείνουμε μέχρι να μπορούμε να φύγουμε», υποστηρίζουν και οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης στο μπλόκο στα «πράσινα φανάρια» που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στις άκρες του οδοστρώματος στον κόμβο πριν το αεροδρόμιο. Η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή και η κυκλοφορία διεξάγεται με εκτροπές από την Τροχαία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο εγκέφαλός μας ξεπερνά ακόμα σε εξυπνάδα το ΑΙ – Ποιο είναι αυτό στο οποίο είμαστε καλύτεροι

Φοράτε ψηλοτάκουνα παπούτσια; Ποδίατροι συμβουλεύουν πόσο ψηλά επιτρέπεται να είναι και πώς να τα επιλέξετε

IRIS: Διπλασιάζεται το όριο μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών – Οι νέες αλλαγές και πότε θα εφαρμοστούν

Η επόμενη ημέρα για τις ελληνικές τράπεζες -Τι λένε κορυφαία στελέχη του κλάδου

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
15:21 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Ανοιχτός ο Προμαχώνας για όλα τα οχήματα την Παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων

Την απόφαση να ανοίξουν το μπλόκο του Προμαχώνα για όλα τα οχήματα την Παραμονή και την ημέρα ...
15:01 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών ο αγροτοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Ανεστίδης – Υπό διερεύνηση για επιδοτήσεις 122.000 ευρώ

Υπό διερεύνηση για επιδοτήσεις άνω των 120.000 ευρώ φέρεται να είναι ο αγροτοσυνδικαλιστής Κων...
14:44 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Συμμορία απατεώνων άρπαξε από πολίτες περισσότερα από 125.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσές λίρες – Στο κόλπο και ενεχυροδανειστήρια

Στη σύλληψη γυναίκας, μέλους εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών, προχώρ...
14:37 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στου Ρέντη

Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αποθήκη εργοστασίου στην περιοχή του Ρέντη. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με π...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα