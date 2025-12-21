Παρά Πέντε – Κωνσταντινίδου: «Χάσαμε ανθρώπους… θα χαρούν και αυτοί να μας δουν στο reunion»

Σύνοψη από το

  • Το θρυλικό «Παρά Πέντε» επιστρέφει στις οθόνες μας μετά από 20 χρόνια με ένα επετειακό επεισόδιο την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.
  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε ότι «οι τηλεθεατές θα δουν καινούριες σκηνές, όσες ζήτησαν οι ίδιοι», ενώ η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου δήλωσε ότι «όταν βρεθήκαμε όλοι μαζί ήταν να μην έχουν περάσει 20 χρόνια».
  • Με συγκίνηση, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου αναφέρθηκε σε όσους έφυγαν, τονίζοντας: «Χάσαμε ανθρώπους που ήταν μέσα στην καρδιά μας, αλλά πάντα είναι κοντά μας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Παρά Πέντε

Το «Παρά Πέντε», η σειρά που αγαπήθηκε από κοινό και παραμένει μέχρι και σήμερα διαχρονική, επιστρέφει με ένα επετειακό επεισόδιο την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Ο Σπύρος, η Ντάλια, η Αγγέλα, ο Φώτης και η Ζουμπουλία του θρυλικού «Παρά Πέντε» που επιστρέφει στις οθόνες μας μετά από 20 χρόνια, μίλησαν στο “Χαμογέλα και Παλι!».

«Είναι απίστευτο ότι αυτό που ξεκίνησε ως μια ιδέα και δεν ξέραμε αν γίνει πραγματικότητα, ότι τελικά έγινε. Οι τηλεθεατές θα δουν καινούριες σκηνές, όσες ζήτησαν οι ίδιοι, και όλους τους συντελεστές 20 χρόνια μετά. Είναι μια σειρά που άλλαξε την ζωή μας και εισέβαλε στην δική σας», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Η περούκα της Ντάλιας είναι σπίτι μου εδώ και 20 χρόνια. βρισκόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε φίλοι και οι 3 από μας είμαστε κοντοχωριανοί στην Αίγινα», ανέφερε η Σμαράγδα Καρύδη.

Η Ζέτα Μακρυπούλια δήλωσε: «Είδα στην τηλεόραση που το συζητούσαν διάφορες εκπομπές ότι υπάρχει σαν ιδέα και ρώτησα τον Γ. Καπουτζίδη για το εάν θα γίνει reunion. Η Αμαλία ήταν τραγουδίστρια, είχε δισκογραφική οπότε φαντάζομαι ότι θα την ακούσετε να ερμηνεύει».

 

«Είμαι χαρούμενος, ενθουσιασμένος., πραγματικά εντυπωσιάστηκα με αυτά που έχουν ετοιμάσει το MEGA, η παραγωγή και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Στην πρώτη σκηνή με το που ξεκινήσαμε, όλα έγιναν αέρας και σαν να είχαμε γυρίσει την σκηνή 20 χρόνια πριν», είπε ο Αργύρης Αγγέλου ενώ η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου τόνισε:

«Όταν βρεθήκαμε όλοι μαζί ήταν να μην έχουν περάσει 20 χρόνια. Όταν μου ανακοίνωσε ο Καπουτζίδης στο reunion, ταράχθηκα χαρούμενα. Τον παρακαλάμε χρόνια να γίνει ταινία. μια αγαπημένη μου σκηνή στο «Παρά Πέντε» είναι η σκηνή με τις ταυτότητες με τα ξένα ονόματα, τις οποίες θα τις δούμε κιόλας. Και η σκηνή με το νοσοκομείο με την Ζέτα Μακρυπούλια. Χάσαμε ανθρώπους που ήταν μέσα στην καρδιά μας, αλλά πάντα είναι κοντά μας».

«Προτείναμε στον Γιώργο Καπουτζίδη να κάνει ταινία και να γράψουμε εμείς το σενάριο. Η αγαπημένη μου σκηνή ήταν στο κάμπινγκ με το βόλεϊ. Η κόρη μου δεν είχε δει «Παρά πέντε» και την ρωτούσαν στο σχολείο», υπογράμμισε η Αγγελική Λάμπρη.

Είναι εντυπωσιακό που βλέπεις τον κόσμο να σε θυμάται μετά από τόσα χρόνια και να σε ρωτάει για τις σκηνές αυτές», ανέφερε κλείνοντας ο Ανέστης Κατουντής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φοράτε ψηλοτάκουνα παπούτσια; Ποδίατροι συμβουλεύουν πόσο ψηλά επιτρέπεται να είναι και πώς να τα επιλέξετε

Άσκηση: η «ασπίδα» του εγκεφάλου απέναντι στη γήρανση

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα αγοράσετε φέτος τη γαλοπούλα και το μοσχάρι – Πού κυμαίνονται οι τιμές για μελομακάρονα ...

Φοροδιαφυγή: Πώς τα ψηφιακά εργαλεία άλλαξαν τα δεδομένα το 2025 και έφεραν δισεκατομμύρια στα ταμεία του Δημοσίου

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
09:43 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Το λάθος στην ταινία Die Hard που άφησε άναυδους τους θαυμαστές του Μπρους Γουίλις

Ένας φανατικός των ταινιών άφησε άναυδους τους θαυμαστές του Die Hard, επισημαίνοντας τρία βασ...
08:13 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά τη Στέρνα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα δυο τελευταία, συγκλονιστικά επεισόδια του 2025 της σειρά...
08:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Σήμερα με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Σήμερα με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το κορυ...
07:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Σήμερα με τη Realnews: Instyle, μαζί Drive και Realnews Geopolitics

Σήμερα με τη Realnews: Instyle, μαζί Drive και Realnews Geopolitics Instyle Η Άννα Ρεζάν, η Ch...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα