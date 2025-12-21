Παρά Πέντε – Κωνσταντινίδου: «Χάσαμε ανθρώπους… θα χαρούν και αυτοί να μας δουν στο reunion»

Το «Παρά Πέντε», η σειρά που αγαπήθηκε από κοινό και παραμένει μέχρι και σήμερα διαχρονική, επιστρέφει με ένα επετειακό επεισόδιο την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Ο Σπύρος, η Ντάλια, η Αγγέλα, ο Φώτης και η Ζουμπουλία του θρυλικού «Παρά Πέντε» που επιστρέφει στις οθόνες μας μετά από 20 χρόνια, μίλησαν στο “Χαμογέλα και Παλι!».

«Είναι απίστευτο ότι αυτό που ξεκίνησε ως μια ιδέα και δεν ξέραμε αν γίνει πραγματικότητα, ότι τελικά έγινε. Οι τηλεθεατές θα δουν καινούριες σκηνές, όσες ζήτησαν οι ίδιοι, και όλους τους συντελεστές 20 χρόνια μετά. Είναι μια σειρά που άλλαξε την ζωή μας και εισέβαλε στην δική σας», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Η περούκα της Ντάλιας είναι σπίτι μου εδώ και 20 χρόνια. βρισκόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε φίλοι και οι 3 από μας είμαστε κοντοχωριανοί στην Αίγινα», ανέφερε η Σμαράγδα Καρύδη.

Η Ζέτα Μακρυπούλια δήλωσε: «Είδα στην τηλεόραση που το συζητούσαν διάφορες εκπομπές ότι υπάρχει σαν ιδέα και ρώτησα τον Γ. Καπουτζίδη για το εάν θα γίνει reunion. Η Αμαλία ήταν τραγουδίστρια, είχε δισκογραφική οπότε φαντάζομαι ότι θα την ακούσετε να ερμηνεύει».

«Είμαι χαρούμενος, ενθουσιασμένος., πραγματικά εντυπωσιάστηκα με αυτά που έχουν ετοιμάσει το MEGA, η παραγωγή και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Στην πρώτη σκηνή με το που ξεκινήσαμε, όλα έγιναν αέρας και σαν να είχαμε γυρίσει την σκηνή 20 χρόνια πριν», είπε ο Αργύρης Αγγέλου ενώ η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου τόνισε:

«Όταν βρεθήκαμε όλοι μαζί ήταν να μην έχουν περάσει 20 χρόνια. Όταν μου ανακοίνωσε ο Καπουτζίδης στο reunion, ταράχθηκα χαρούμενα. Τον παρακαλάμε χρόνια να γίνει ταινία. μια αγαπημένη μου σκηνή στο «Παρά Πέντε» είναι η σκηνή με τις ταυτότητες με τα ξένα ονόματα, τις οποίες θα τις δούμε κιόλας. Και η σκηνή με το νοσοκομείο με την Ζέτα Μακρυπούλια. Χάσαμε ανθρώπους που ήταν μέσα στην καρδιά μας, αλλά πάντα είναι κοντά μας».

«Προτείναμε στον Γιώργο Καπουτζίδη να κάνει ταινία και να γράψουμε εμείς το σενάριο. Η αγαπημένη μου σκηνή ήταν στο κάμπινγκ με το βόλεϊ. Η κόρη μου δεν είχε δει «Παρά πέντε» και την ρωτούσαν στο σχολείο», υπογράμμισε η Αγγελική Λάμπρη.

Είναι εντυπωσιακό που βλέπεις τον κόσμο να σε θυμάται μετά από τόσα χρόνια και να σε ρωτάει για τις σκηνές αυτές», ανέφερε κλείνοντας ο Ανέστης Κατουντής.