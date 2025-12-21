Athens Santa Run: Εκατοντάδες Άγιοι Βασίληδες έτρεξαν στο κέντρο της Αθήνες – Τα σκυλάκια έκλεψαν την παράσταση

  • Εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι, ντυμένοι με στολές Άγιου Βασίλη, ξεχύθηκαν στους δρόμους της Αθήνας για το «Athens Santa Run 2025».
  • Τη διοργάνωση ανέλαβε ο ΟΠΑΝΔΑ σε συνεργασία με το Offline Running Association, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να δίνει το σύνθημα για την εκκίνηση.
  • Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έχουν αρθεί και η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά.
Athens Santa Run: Εκατοντάδες Άγιοι Βασίληδες έτρεξαν στο κέντρο της Αθήνες – Τα σκυλάκια έκλεψαν την παράσταση

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήταν σε εφαρμογή λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Athens Santa Run 2025».

Ο Δήμος Αθηναίων ντύθηκε στα κόκκινα για τη μεγάλη γιορτή αθλητισμού, χαράς και αλληλεγγύης

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) σε συνεργασία με το μεγαλύτερο running club της χώρας, το Offline Running Association.

Το σύνθημα για την εκκίνηση του αγώνα έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στις 10 το πρωί και εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι ντυμένοι με στολές Άγιου Βασίλη ξεχύθηκαν στους δρόμους.

Αρκετά σκυλάκια ντυμένα και αυτά με την κόκκινη στολή τους έκλεψαν την παράσταση αλλά και τα περισσότερα χάδια.

 

