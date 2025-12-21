Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αθήνα λόγω του «Athens Santa Run 2025»

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, Κυριακή 21/12, τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του «Athens Santa Run 2025». Η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί από τις 09:00 έως τις 11:00 σε κεντρικές οδούς.
  • Το «Athens Santa Run 2025» διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων και το Offline Running Association, ξεκινώντας στις 10:00 π.μ. από το Δημαρχιακό Μέγαρο και τερματίζοντας στην Πλατεία Κοτζιά.
  • Η δράση έχει σαφή κοινωνικό προσανατολισμό, με μέρος των εσόδων να διατίθεται στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και για την προμήθεια αθλητικού υλικού για τον ΟΠΑΝΔΑ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αθήνα λόγω του «Athens Santa Run 2025»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα, Κυριακή (21/12), στο κέντρο της Αθήνας, καθώς στην «καρδιά» της πρωτεύουσας θα διεξαχθεί το «Athens Santa Run 2025».

Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 21/12/2025, κατά τις ώρες 09:00 – 11:00, στις εξής οδούς:

  • Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλατείας Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αγίων Ασωμάτων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο το παραπάνω χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

«Athens Santa Run 2025»

Το «Athens Santa Run 2025» διοργανώνεται από τον Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ), σε συνεργασία με το Offline Running Association. Η διοργάνωση αποτελεί μια γιορτινή δρομική δράση για τους φίλους του τρεξίματος, με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό.

Ο φιλανθρωπικός, γιορτινός και συμβολικός αγώνας Santa Run 2,8 χιλιομέτρων θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. από το Δημαρχιακό Μέγαρο, το πιο κεντρικό σημείο συνάντησης της Αθήνας. Η διαδρομή θα συνεχιστεί επί της οδού Αθηνάς, με θέα την Ακρόπολη προς την Ερμού, θα στρίψει στην Αγίων Ασωμάτων και στη συνέχεια στην οδό Πειραιώς, φτάνοντας έως την Πλατεία Ομονοίας, με τερματισμό στο Δημαρχείο. Το εορταστικό Santa Run θα ολοκληρωθεί με επιστροφή στην Αθηνάς και πανηγυρικό τερματισμό στην ιστορική Πλατεία Κοτζιά.

Μέρος των εσόδων της διοργάνωσης θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), με στόχο την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την απομόνωση. Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. υλοποιεί καθημερινά δράσεις στήριξης, φιλοξενίας, σίτισης και κοινωνικής ένταξης για άτομα και οικογένειες, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται.

Παράλληλα, μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την προμήθεια αθλητικού υλικού, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του ΟΠΑΝΔΑ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το αφροδισιακό φυλλώδες λαχανικό που μπορεί να προστατεύσει τα μάτια και να καταπολεμήσει τον καρκίνο

Το απόλυτο κόλπο με το αυτοκόλλητο για να βγει πρώτη η βαλίτσα σας από το αεροπλάνο

«Πολεμική» προετοιμασία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία ενέργειας – Η Eurelectric ζητεί «ομπρέλα» προστασίας για τις υποδομές

Ακύρωση ΑΦΜ για απάτες – Ποιους βάζει στο στόχαστρο η ΑΑΔΕ

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
07:06 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Δεκεμβρίου

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Θεμ...
06:47 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (21/12) στην Αθήνα και σε άλλες 5 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφ...
05:54 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Παγκόσμια ...
05:22 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (21/12)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα