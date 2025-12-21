Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αθήνα λόγω του «Athens Santa Run 2025»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα, Κυριακή (21/12), στο κέντρο της Αθήνας, καθώς στην «καρδιά» της πρωτεύουσας θα διεξαχθεί το «Athens Santa Run 2025».

Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 21/12/2025, κατά τις ώρες 09:00 – 11:00, στις εξής οδούς:

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλατείας Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αγίων Ασωμάτων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο το παραπάνω χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

«Athens Santa Run 2025»

Το «Athens Santa Run 2025» διοργανώνεται από τον Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ), σε συνεργασία με το Offline Running Association. Η διοργάνωση αποτελεί μια γιορτινή δρομική δράση για τους φίλους του τρεξίματος, με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό.

Ο φιλανθρωπικός, γιορτινός και συμβολικός αγώνας Santa Run 2,8 χιλιομέτρων θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. από το Δημαρχιακό Μέγαρο, το πιο κεντρικό σημείο συνάντησης της Αθήνας. Η διαδρομή θα συνεχιστεί επί της οδού Αθηνάς, με θέα την Ακρόπολη προς την Ερμού, θα στρίψει στην Αγίων Ασωμάτων και στη συνέχεια στην οδό Πειραιώς, φτάνοντας έως την Πλατεία Ομονοίας, με τερματισμό στο Δημαρχείο. Το εορταστικό Santa Run θα ολοκληρωθεί με επιστροφή στην Αθηνάς και πανηγυρικό τερματισμό στην ιστορική Πλατεία Κοτζιά.

Μέρος των εσόδων της διοργάνωσης θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), με στόχο την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την απομόνωση. Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. υλοποιεί καθημερινά δράσεις στήριξης, φιλοξενίας, σίτισης και κοινωνικής ένταξης για άτομα και οικογένειες, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται.

Παράλληλα, μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την προμήθεια αθλητικού υλικού, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του ΟΠΑΝΔΑ.