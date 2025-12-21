«Εσκεμμένη παράλυση» της διαδικασίας καταμέτρησης των αποτελεσμάτων των εκλογών στην Ονδούρα, καταγγέλλει η αποστολή παρατηρητών της ΕΕ

«Εσκεμμένη παράλυση» της διαδικασίας καταμέτρησης των αποτελεσμάτων των εκλογών στην Ονδούρα, καταγγέλλει η αποστολή παρατηρητών της ΕΕ

Η καθυστέρηση στην καταμέτρηση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών στην Ονδούρα είναι αποτέλεσμα «εσκεμμένης παράλυσης», στηλίτευσε χθες Σάββατο η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα, καλώντας «τα μέρη να απέχουν από την παρεμπόδιση της ανακήρυξης των αποτελεσμάτων».

Τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία της 30ής Νοεμβρίου, δεν έχει ανακηρυχθεί ακόμη νικητής. Με βάση τα πιο πρόσφατα ακόμη μερικά αποτελέσματα, ο Νάσρι Ασφούρα, υποψήφιος της δεξιάς που υποστηρίχθηκε ανοικτά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν μπροστά, αλλά με πολύ μικρή διαφορά, από άλλον υποψήφιο της δεξιάς, τον φιλελεύθερο Σαλβαδόρ Νασράλα.

Αν και η ίδια η καταμέτρηση έχει γίνει ως αυτό το στάδιο κατά τρόπο «διαφανή», η διαδικασία επαλήθευσης των πρακτικών τίθεται υπό αμφισβήτηση εξαιτίας της «συνεχιζόμενης εσκεμμένης παράλυσης», που έχει οδηγήσει σε περαιτέρω «σοβαρές καθυστερήσεις», επισήμανε η αποστολή παρατηρητών της ΕΕ.

Η καταμέτρηση των ψήφων σταμάτησε και ξανάρχισε επανειλημμένα, εν μέσω κλίματος δυσπιστίας και αλληλοκατηγοριών για απάτη, που είχαν αρχίσει ήδη προτού γίνει η ψηφοφορία. Η καταμέτρηση είχε ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία, που επικαλέστηκε τεχνικά προβλήματα, επιτείνοντας την καχυποψία.

Για κάποιο διάστημα μπροστά, ο κ. Νασράλα κατήγγειλε «κλοπή» των εκλογών απαιτώντας ανακαταμέτρηση του συνόλου των ψηφοδελτίων, «ψήφο την ψήφο».

Από την Πέμπτη, κομματικοί αντιπρόσωποι εξετάζουν κάπου 2.800 πρακτικά καταμέτρησης που παρουσιάζουν «ασυνέπειες»· αφορούν περί τα 500.000 ψηφοδέλτια, ενώ η διαφορά ανάμεσα στους δυο επικρατέστερους υποψήφιους δεν είναι παρά 40.000 ψήφοι.

«Τώρα που η ειδική καταμέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι απόλυτα απαραίτητο να μπορέσει να διεξαχθεί χωρίς διακοπή και χωρίς εσκεμμένη ακύρωση πρακτικών καταμέτρησης προκειμένου να μεταβληθούν τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών», επισήμανε η αποστολή της ΕΕ.

Όπως και ο κ. Νασράλα, η απερχόμενη πρόεδρος της αριστεράς Σιομάρα Κάστρο, η υποψήφια της παράταξης της οποίας Ρίξι Μονκάδα περιορίστηκε στην τρίτη θέση, κατήγγειλε «νόθευση» του αποτελέσματος και την «ανάμιξη» του αμερικανού ομολόγου της στις εκλογές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που υποστήριξε σθεναρά τον κ. Ασφούρα, απένειμε επίσης χάρη την παραμονή των εκλογών στον μέντορά του, τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), ο οποίος εξέτιε στις ΗΠΑ ποινή 45 χρόνων κάθειρξης η οποία του επιβλήθηκε από την αμερικανική δικαιοσύνη για διακίνηση ναρκωτικών.

Προχθές Παρασκευή, η κυβέρνηση Τραμπ επενέβη ξανά, ανακοινώνοντας πως ανακαλεί τη βίζα του εκλογοδίκη Μάριο Μορασάν και απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο να δώσει βίζα στον Μάρλον Οτσόα, μέλος της εφορευτικής επιτροπής, που κατήγγειλε «νοθεία» στις εκλογές.

Δυνάμει του Συντάγματος της Ονδούρας, το CNE έχει προθεσμία ως την 30ή Δεκεμβρίου, έναν μήνα μετά την ψηφοφορία, για να ανακοινώσει τα τελικά επίσημα αποτελέσματα και να ανακηρύξει τον νέο πρόεδρο.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει πως θα υπάρξουν «συνέπειες» για την Ονδούρα αν δεν νικήσει ο υποψήφιος που υποστηρίζει.

Το 2009, στρατιωτικό πραξικόπημα ανέτρεψε τον τότε πρόεδρο Μανουέλ Σελάγια, σύζυγο της απερχόμενης προέδρου, της κ. Κάστρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

