Τρεις Αφγανοί μετανάστες πέθαναν από το κρύο προσπαθώντας να φθάσουν στο Ιράν

Τρεις Αφγανοί μετανάστες έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα, προσπαθώντας να περάσουν στο Ιράν μέσα από το παγωμένο έδαφος της επαρχίας Χεράτ στο δυτικό Αφγανιστάν, όπως γνωστοποίησε αξιωματικός του στρατού το Σάββατο.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί: «Τρεις άνθρωποι που είχαν σκοπό να περάσουν τα σύνορα Αφγανιστάν–Ιράν πέθαναν εξαιτίας του κρύου». Την ίδια ώρα, ένας τέταρτος άνθρωπος, βοσκός, εντοπίστηκε επίσης νεκρός στην ίδια ορεινή περιοχή, λόγω των πολικών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Οι νεκροί μετανάστες ήταν μέλη ομάδας που αποπειράθηκε να περάσει τα σύνορα την Τετάρτη, στην περιοχή Κοσάρ. Όταν η ομάδα εντοπίστηκε από συνοριοφύλακες, τα υπόλοιπα μέλη δήλωσαν πως οι τρεις συνοδοιπόροι τους δεν τα είχαν καταφέρει. «Έγιναν έρευνες την Τετάρτη το βράδυ, αλλά τα πτώματα βρέθηκαν τελικά την Πέμπτη», σημείωσε ο ίδιος αξιωματικός.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη εικόνα μιας ανθρωπιστικής κρίσης που εντείνεται. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), περισσότεροι από 1,8 εκατομμύρια Αφγανοί επαναπροωθήθηκαν από το Ιράν πίσω στο Αφγανιστάν από τον Ιανουάριο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, με την πλειονότητά τους να έχουν επαναπατριστεί με εξαναγκαστικό τρόπο.

Ανάλογη εκστρατεία απελάσεων διεξάγεται και στο Πακιστάν, με τις αρχές να έχουν ήδη οδηγήσει στην επιστροφή πάνω από 850.000 Αφγανούς από την αρχή του 2025. Οι περισσότεροι εξ αυτών, επιστρέφοντας, στερούνται ακόμη και τα βασικά για την επιβίωσή τους.

Η UNHCR επισημαίνει ότι «αυτές οι μαζικές επιστροφές, σε δυσμενείς συνθήκες, πιέζουν ακόμη περισσότερο τους ήδη περιορισμένους πόρους του Αφγανιστάν» και προειδοποιεί πως η κατάσταση ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες μεταναστευτικές ροές, τόσο προς το Πακιστάν όσο και προς το Ιράν.

Το Αφγανιστάν παραμένει βυθισμένο σε βαθιά κρίση από τον Αύγουστο του 2021, όταν οι Ταλιμπάν ανέλαβαν ξανά την εξουσία. Μετά από δύο μεγάλους σεισμούς τους τελευταίους μήνες και υπό το βάρος των διεθνών κυρώσεων, η χώρα δοκιμάζεται. Οι κυρώσεις αφορούν κυρίως τον αποκλεισμό των γυναικών και των κοριτσιών από την εκπαίδευση, την εργασία και τους δημόσιους χώρους, πρακτικές που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει ως «απαρτχάιντ του φύλου». Παράλληλα, το Αφγανιστάν είναι εξαιρετικά ευάλωτο στην κλιματική αλλαγή, με συνέπεια πάνω από 17 εκατομμύρια άνθρωποι να ζουν σε οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.

Την ίδια ημέρα, η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε όλα τα κράτη να σταματήσουν τους εξαναγκαστικούς επαναπατρισμούς Αφγανών, εξαιτίας των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης που μαίνεται στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ