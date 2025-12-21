ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία συζήτησαν τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία συζήτησαν τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα

Αντιπροσωπείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία βρέθηκαν στο Μαϊάμι της Φλόριντα για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ την ίδια ώρα Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζουν να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας, με νέες αναφορές σε θανάτους και από τις δύο πλευρές.

Τη σχετική κοινή δήλωση έδωσε στη δημοσιότητα ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ανέφερε πως οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την πορεία της πρώτης φάσης και σχεδίασαν τα επόμενα βήματα για τη σταδιακή εφαρμογή του Συνολικού Ειρηνευτικού Σχεδίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν νέες διαβουλεύσεις, με βασικό στόχο να προχωρήσει η δεύτερη φάση του σχεδίου.

Οι τέσσερις χώρες, που λειτουργούν ως μεσολαβητές και εγγυητές, απηύθυναν έκκληση προς το Ισραήλ και τη Χαμάς να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να δείξουν αυτοσυγκράτηση, ώστε να διατηρηθεί η εκεχειρία και να υπάρξει συνέχεια στον διάλογο. Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η αποτίμηση της πρώτης φάσης της συμφωνίας, η οποία περιλάμβανε την επιστροφή ζωντανών ομήρων και τη μεταφορά σορών, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ, καθώς και η προετοιμασία για τη συνέχεια.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, επισήμανε ότι όλες οι πλευρές επανέλαβαν τη στήριξή τους στο σχέδιο 20 σημείων που έχει παρουσιάσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου προβλέπει μεταξύ άλλων τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, τη δημιουργία μεταβατικής διοίκησης και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας στον θύλακα. Οι σχετικές συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, στο πεδίο, η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας. Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της Γάζας, την Παρασκευή ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο που λειτουργούσε ως καταφύγιο εκτοπισμένων είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι. Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, ανακοίνωσε ότι 401 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά από τη στιγμή που ξεκίνησε η κατάπαυση του πυρός. Στο ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί και τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες.

