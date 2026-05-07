Βατικανό: Ολοκληρώθηκε ύστερα από 30 λεπτά η συνάντηση Ρούμπιο με τον Πάπα Λέοντα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Vatican Media via AP

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Βατικανό μετά από συνάντηση διάρκειας περίπου 30 λεπτών με τον Πάπα Λέοντα, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης που έχει δημιουργηθεί μετά τις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του ποντίφικα λόγω της στάσης του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι καθολικός, είχε ακρόαση με τον Πάπα, ωστόσο η συνάντηση περιπλέχθηκε την τελευταία στιγμή εξαιτίας νέων επικρίσεων του Τραμπ προς τον αμερικανικής καταγωγής ποντίφικα από το Σικάγο, αναφέρει το Al Jazeera.

Η απάντηση του Πάπα Λέοντα στον Τραμπ

Ο Πάπας Λέων απάντησε στις επιθέσεις, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι διαστρεβλώνει τις θέσεις του σχετικά με το Ιράν και τα πυρηνικά όπλα, επιμένοντας ότι ο ίδιος εκφράζει απλώς ένα βιβλικό μήνυμα ειρήνης.

Ο Ρούμπιο επρόκειτο επίσης να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ο οποίος μία ημέρα πριν από την επίσκεψη είχε υπερασπιστεί έντονα τον Πάπα Λέοντα και είχε επικρίνει τις δηλώσεις Τραμπ.

«Το να του επιτίθεται κάποιος έτσι ή να επικρίνει όσα κάνει, μου φαίνεται τουλάχιστον παράξενο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παρολίν.

